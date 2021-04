Forslag: Vil sikre Strandparkens kommuner stormflod

Se billedserie Ved en oversvømmelse på 2,8 meter vil store dele af området ved Strandparken blive oversvømmet. Det vil Ole Bertelsen og Friluftsrådet forhindre. Kort fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Sydkysten - 30. april 2021 kl. 12:30 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Oversvømmelser sker fortsat hyppigere på grund af klimaforandringerne. Når det sker er det ødelæggende kræfter, som bliver sluppet løs, og hvor folks huse, haver, ejendele og privatøkonomier bliver ødelagt.

Køge Bugt ser roligt ud i forårssolen, men under de rigtige forhold, kan Østersøen vise tænder. For godt 150 år siden nåede vandet 2,8 meter over normalstanden. I dag vil det betyde, at vandet på en stor del af Strandparkstrækningen vil oversvømme stort set alt op til Strandvejen og Gammel Køge Landevej. Store dele af områderne omkring Store Vejleå vil blive oversvømmet, og der vil ske skader for milliarder. Det fortæller Ole Bertelsen. Han er civilingeniør, bestyrelsesmedlem af Friluftsrådet i Storkøbenhavn Vest, og på vegne af Friluftsrådet stiller han et forslag til, hvordan man billigt, men effektivt kan sikre sig mod havet:

- Nye tætte ydre moler, hvor stenene fra stenmolerne, som ligger der i dag, skal genbruges. Stenene derfra lægger man på ydersiden af det nye moler og så sikrer man med en top i fem meters højde. Indsejlingen kan stoppes til med en port. Porten kommer til at ligge på bunden, så den kan trækkes op, forklarer Ole Bertelsen.

Han har haft Entreprenørfirmaet CG Jensen og sluseportfirmaet Wintec til at regne på projektets pris, og det kommer til at koste 140 millioner kroner.

I dag, i morgen eller senere

- Det er de truede grundejerne i området, som står med problemet, og som, ifølge lovgivningen, skal betale for sikringen. Ødelæggelserne ved en voldsom oversvømmelse kan løbe op i mange milliarder kroner. Vi ved ikke, hvornår det rammer. Oversvømmelserne kan ske i dag, i morgen eller om 1000 år, men den kommer. Det er sket nogle gange i løbet af de sidste 1000 år. Derfor er det nødvendigt at forberede det nu, siger Ole Bertelsen.

I dag er en 1000-års hændelse en oversvømmelse på 2,8 meter, men på grund af klimaforandringerne bliver hændelserne hyppigere, fordi havvandet stiger 0,7 til 1,3 meter de næste 100 år. Lige nu er de yderste diger i strandparken cirka tre meter over havoverflade, mens Vallensbæk og Ishøj Havn og Greve Marina er de lave punkter, som stikker to meter over havoverfladen.

Brøndby Havn ligger lavest med 1,6 meter og var delvist oversvømmet i 2017.

Bag havnene ligger inderdiget, som sikrer mod 2,3 meter.

Ole Bertelsen og Friluftsrådets plan er, at sikre mod oversvømmelser med moler og diger på fem meter, hvilket de også gør mod Køge Bugt i København og Hvidovre.

Genbrugsjorden

Ole Bertelsen præsenterer planen sammen med Erik Kærgaard Kristensen, som er arkitekt og økonom, samt er formand for Ishøjlisten. De forklarer årsagen til, at man kan gøre det billigt:

- Planen bygger på at bruge ren genbrugsjord, som vi kan få penge for at modtage fra de store byggerier i København. Ligesom man har gjort med støjvoldene ved Ishøj, siger Erik Kærgaard og henviser til de støjvolde, der netop nu er ved at blive bygget langs motorvejen.

- Min plan omhandler kun havnene, men her skal genbrugsjorden bruges til molerne, siger Ole Bertelsen.

- Men den jord kan man jo også bruge til at hæve digerne i strandparken, så man sikrer hele vejen ned. Så kan man endda gøre projektet endnu billigere, fordi man får penge for at modtage jorden, forklarer Erik Kærgaard Kristensen.

Ole Bertelsen forklarer, at Friluftsrådet er gået ind i sagen, fordi en række sejl- og roklubber i havneområderne er organiseret i landsdækkende organisationer, som er medlem af Friluftsrådet, og at Friluftsrådet skal skabe de bedst mulige rammer for klubbernes aktiviteter.

- Den foreslåede løsning sikrer både havnene og baglandet med mange grundejere samt motorveje, jernbane etc. Det betyder at der er mange til at betale for sikringen, som derfor bliver billig for den enkelte grundejer, siger Ole Bertelsen.

Årsagen til, at han bringer det frem nu, er, at Vallensbæk Kommune lige nu arbejder på risikostyringsplanen for 2021 til 2027, som beskriver, hvordan man vil håndtere oversvømmelser fra Køge Bugt. Planen er i høring frem til juni.