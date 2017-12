Det er her på Bøgelunden, at forældrebestyrelsen i Børnehuset Bøgely anbefaler at der etableres en form for vejbump og hastighedsregulering fra 50 km/t til 20 km/t. Foto: Anders Dall

Send til din ven. X Artiklen: Forslag: Vejbump og fartgrænse på 20 km/t Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forslag: Vejbump og fartgrænse på 20 km/t

Sydkysten - 19. december 2017 kl. 14:31 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En form for vejbump og en hastighedsregulering fra 50 km/t til 20 km/t. Sådan lyder et forslag fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Bøgely, der ligger på hjørnet mellem Bøgelunden og Ishøj Parkvej. Forslaget udspringer af bekymring blandt flere forældre, som har henvendt sig til bestyrelsen, fordi de mener, at bilisterne kører med for høj fart på vejen mellem institutionen og rækkehusene på Bøgelunden. Det fremgår af det brev, som forældrebestyrelsen har sendt til Vej og Park, og som Børne- og Undervisningsudvalget behandlede på deres udvalgsmøde i november.

Det er for at skabe en mere tryg færden omkring Børnehuset, at forældrebestyrelsen har fremsat forslaget om at reducere bilisternes fart, både når de drejer ind på Bøgelunden ad Ishøj Parkvej, og når de kører den modsatte vej. Med en institution, som har cirka 150 børn i alderen 0 til 6 år, der skal til og fra institutionen, er der ifølge bestyrelsen en del færdsel af forældre og børn, der skal krydse vejen fra p-pladserne ved beboelsesområdet over for institutionen. I brevet påpeger forældrebestyrelsen desuden, at der også er flere forældre, som har børn på Vibeholmskolen, der skal krydse over Bøgelunden ved institutionen for at komme på stisystemet.

Med de faktorer in mente er der ifølge formand for forældrebestyrelsen, Lars Pierre Deleurand, behov for at lave nogle retningslinjer, der sikrer optimale trafikale forhold i området.

- Det er for at skabe tryghed for forældrene. Der skal passes på børnene, når de ikke er ældre, siger Lars Pierre Deleurand om baggrunden for, at forældrebestyrelsen anbefaler fartnedsættelse og vejbump.

Ifølge formanden kunne man i den forbindelse med fordel skele til det vejbump, som er blevet etableret ved Børnehuset Elverhøj i Ishøj Landsby, som forældrebestyrelsen har sendt med som eksempel i deres henvendelse til kommunen. Lars Pierre Deleurand peger selv på, at man kunne etablere et vejbump i hver kørselsretning på vejen ved de to første parkeringspladser, der ligger på hver sin side af Bøgelunden, når man drejer ind fra Ishøj Parkvej.

- Der er der mest trafik for børnene, og det er det eneste sted, hvor børnene kan løbe ud på vejen, siger han.

På udvalgsmødet i november sendte Børne- og Undervisningsudvalget sagen videre til Teknik- og Bygningsudvalget, som ifølge Lars Pierre Deleurand behandler sagen i januar.