Det skal besluttes, om entreprnørmaskiner kan bruge trampestien i Granhaugen til at komme ned til stranden. Arkivfoto: Kenn Thomsen

Forslag: Det skal være muligt at køre fedtemøg igennem Granhaugen

Strandrensning. Liberal Alliances forslag om at benytte den sydligste sti i Granhaugen som adgangsvej til stranden skal behandles i teknik- og miljøudvalget efter sommerferien.

Skal der etableres en adgangsvej fra Greve Strandvej til stranden via den sydligste sti på Granhaugen?

Det skal de, fordi Rigge Nørmark (LA) på seneste byrådsmøde anmodede om, at spørgsmålet blev taget op.

- Det er ingen hemmelighed, at Greve Kommune er løbet ind i et stormvejr i forbindelse med etableringen af flere samlepaldser langs kysten. lød det fra Rigge Nørmark (LA)

- Formålet er at fordele generne med strandrensning over hele kommunen, og det har ikke været uden problemer. Derfor vil vi i Liberal Alliance søge om tilladelse til at benytte den sydligste sti i Granhaugen, som er beskyttet område, men der er allerede en trampesti, som går direkte ned til vandet, lød det fra Rigge Nørmark (LA)