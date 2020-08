Forrygende børnefest i Solrød

HipsomHap består af rapperne Anna Spejlæg og Johnny Ligeglad og gruppen laver HipHop for børn. Der er fuld skrald på, når de to rappere går på scenen og leverer et show, der tager udgangspunkt i børnenes eget univers. Til koncerten i Solrød havde gruppen fundet deres største hits frem. Fri-for-mobberi-sangen "Jeg er en liker", der tager fat i digital mobning gav derfor pote, mens "Min mor", der handler om at have verdens sejeste mor også faldt i god jord. De to rappere sluttede aftenen med et par velvalgte ekstranumre og stillede op til både fotos og autografskrivning.