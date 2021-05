Forpremiere på Marco Effekten

Ishøj: Har du savnet et gensyn med Carl Mørck og Afdeling Q, er der godt nyt. Du kan nemlig komme til forpremiere på det nyeste skud på stammen af Jussi Adler-Olsen filmatiseringer, når Kulturium biograf viser forpremieren på Marco Effekten den 19. maj kl. 19.30. Hovedpersonen, den uortodokse vicekriminalkommissær Carl Mørck, som tidligere har været spillet af Nicolaj Lie Kaas, er i Marco Effekten erstattet af Ulrich Thomsen. Filmen er instrueret af skrevet af Martin Zandvliet, som også har skrevet filmen sammen med Anders Frithiof August og Thomas Porsager.

Handling Handlingen er henlagt til Københavns Politigård, byens majestætiske og imposante bygning. Her regerer den hæderlige men uortodokse vice kriminalkommissær Carl Mørck, som med sit uforudsigelige temperament og komplicerede personlighed spreder en vis usikkerhed omkring sig.

Sammen med sine assistenter Assad og Rose bliver Carl Mørck rullet ind i en sag om omfattende korruption og magtmisbrug, da en udenlandsk dreng bliver taget i forsøget på at smugle sig over grænsen. Det som i starten synes at være en tilfældighed eksploderer i en skæbnesvanger menneskejagt rundt i den københavnske undergrund blandt mafiakarteller og ministerielle embedsmænd.