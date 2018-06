Se billedserie Jørgen Norrid (til venstre) har overdraget formandsposten for Ældre Sagen i Greve til Anne Grethe Krogager (til højre), som før var næstformand. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Formandsskifte i Ældre Sagen: - Hun skal holde fast i sine principper

"Vi kan altid give en kop kaffe". Sådan lød filosofien i Anne Grethe Krogagers barndomshjem, hvor hendes mor altid kunne smøre en madpakke og lave en kop kaffe til skærslipperne, når de kom forbi.

Den filosofi har datteren taget til sig, og derfor har hun hele sit liv engageret sig i frivilligt, socialt arbejde.

- Jeg elsker mennesker, og jeg har altid været god til at snakke med alle mulige. Så det har passet mig så godt, siger Anne Grethe Krogager, der i marts begyndte et nyt kapitel i sin frivillige karriere, da hun blev valgt som ny formand for Ældre Sagen i Greve.

Her havde tidligere formand Jørgen Norrid valgt at give stafetten videre efter otte års formandskab.

- Jeg stoppede, fordi vi har nået de mål, jeg stillede op, og jeg ved, at jeg har en rigtig god arvtager, som vil køre det videre i samme ånd. Jeg ved, det er det rigtige tidspunkt at hoppe af nu, mens Anne Grethe stadig brænder så meget, som hun gør, siger han.

Avisen har mødt de to i foreningens lokale på Arenaskolen til en snak om visionerne for ældreområdet i Greve og for foreningen, der med sine i skrivende stund 8.630 medlemmer skulle være Greves største.

Ikke mere brok Et af Ældre Sagens formål er at tale de ældres sag over for regeringen, Folketinget, regioner, kommuner og andre, der træffer beslutninger med indvirkning på ældrebefolkningens forhold. Derfor var det også et højdepunkt i lokalforeningens historie, da Ældre Sagen i foråret 2017 blev gjort høringsberettiget i sager, som vedrører ældreområdet i Greve Kommune.

Jørgen Norrid fortæller, at et godt samarbejde med kommunen har været afgørende for succes og indflydelse. Samarbejdet blev grundlagt, da Ældre Sagen sammen med kommunen påbegyndte det store digitaliseringsprojekt "MIT Ældre" i 2012, hvor foreningens frivillige hjalp ældre borgere med at begå sig digitalt.

Projektet gjorde op med foreningens hidtidige image, da Ældre Sagen ifølge Jørgen Norrid af mange var kendt som lidt af en "brokkeforening".

- Da jeg startede for otte år siden, havde Ældre Sagen ikke et særligt godt ry i Greve. Så mit væsentligste mål var at gøre Ældre Sagen til en god, aktiv forening, som havde synlighed, og som havde en vis respekt i kommunen, siger han og fortæller, at det har givet foreningen flere fordele.

- Fordi vi har haft et godt samarbejde med administrationen, har vi fået nogle af vores ideer med ind allerede på et tidligt tidspunkt, siger Jørgen Norrid, der ud over digitaliseringsprojektet fremhæver arbejdet for at få ansat de såkaldte husalfer på plejecentrene og indsatsen imod ensomhed blandt ældre som højdepunkter fra sine otte år som formand.

Tåkrummende forhold Fremadrettet skorter det da heller ikke på ideer til, hvad der kunne forbedre forholdene for de ældre i Greve. I år skal kommunens værdighedspolitik revideres, og her er det et nyt krav, at politikken også skal sikre værdighed for de pårørende, fortæller Anne Grethe Krogager.

- Jeg ved, hvor krævende det kan være at være pårørende til en syg. En syg bliver lammet og kan ikke fokusere eller giver op og kan ikke tale sin egen sag. Det er man som pårørende nødt til, siger den nyvalgte formand, der selv mistede sin mand efter et sygdomsforløb.

Derfor mener hun, at Greve Kommune bør have en pårørendevejleder, som kan gøre det nemmere og mere overskueligt for pårørende at finde vej igennem sundheds- og plejesystemet. Et system, hvor både de syge og de pårørende alt for ofte lades i stikken, mener hun.

- Dem, der er syge og har mange sygdomme, ved, at de bliver smidt rundt fra Herodes til Pilatus. Jeg krummer tæer over det, jeg hører, nogle gange, siger Anne Grethe Krogager, som mener, at der også er meget for kommunen at spare ved at ansætte en pårørendevejleder.

- Det er en win-win-situation, for kommunen vil spare så mange ressourcer, og det er både menneskelige og monetære, siger formanden, der også peger på demensområdet som et sted, hvor der fortsat skal gøres en indsats i de kommende år.

Ingen sølle stakler Opgaven med at sikre livskvalitet og værdighed, når man bliver gammel i Greve, ligger dog ikke kun hos kommunen, mener Anne Grethe Krogager, som opfordrer alle til at tage ansvar for deres medborgere. Hun blev ramt i hjertet, da hun hørte en ældre borger i Greve fortælle, at hun følte sig som et nødvendigt onde for sin familie.

- Tag et ansvar. Jeg kalder det fornuftigt og venligt naboskab. Man behøver ikke at være nysgerrig, nyfigen eller nosy. Man er positivt interesseret, når man spørger: Hvordan har du det egentlig? Hvordan går det med den der hofte, du slog?, siger Anne Grethe Krogager, der på den anden side lægger vægt på, at også ældre medborgere skal selv, hvis de kan.

- Man skal ikke gøre nogen til sølle stakler. I rehabiliteringen handler det om, at kan man blive selvhjulpen i nogen grad, så er det bedre end bare at skulle løfte benene, når der kommer en og støvsuger. Alle svage ældre skal sikres den nødvendige hjælp til at kunne leve et værdigt liv hele livet. Det er et meget godt udgangspunkt, synes jeg, at man ikke bliver patientgjort, hvis man ikke er det, siger den nyvalgte formand.

Hvis Jørgen Norrid skulle give hende ét råd med på vejen i det nye formandskab, ville det lyde sådan:

- Hun skal holde fast i sine principper, fordi dem kender jeg, og jeg ved, at de er gode, og at hun er god til at sætte nye ting i verden. Og så skal hun frem for alt sikre, at vi stadigvæk har en god kommunikation og et godt samarbejde med lokalsamfundet og med vores kommune.

