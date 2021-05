Se billedserie - Solrød Golfklub blev stiftet den 23. maj 1996, og jubilæet fejres med en turnering for medlemmer den 30. maj, fortæller formand Pia Hansen og bestyrelsesmedlem Jan Nielsen. Foto: Helle Midskov

Formand for golfklub: - vi kan både det sociale og turneringer

Sydkysten - 26. maj 2021 kl. 19:37 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Solrød Golfklub fejrer 25-års jubilæum med turnering for medlemmerne søndag den 30. maj.

- Det er den mest nærliggende måde at fejre et jubilæum på, at vi arrangerer en turnering for vores medlemmer, og så er det samtidig baneejer Flemming Hyveleds 75-års fødselsdag, fortæller Pia Hansen, som er formand for Solrød Golfklub. Hun viser denne eftermiddag rundt på golfbanen sammen med bestyrelsesmedlem Jan Nielsen. Golfbanen ligger i et skønt, grønt område med masser af træer og blomster i alle farver på Bygaden 1 i Karlstrup. Klubhuset er i en af længerne i den gamle, gule gård, så mere idyllisk kan det næsten ikke blive.

Solrød Golfklub er, når man ser på golfbaner generelt i Danmark, at betragte som en af de mindre baner arealmæssigt og også en lille klub, som har 225 medlemmer. Nogle af de større klubber har rask væk 1000 og 1200 medlemmer, men til gengæld er klubben i Solrød kendt for at være en meget aktiv klub med et fantastisk sammenhold.

- Det er en 18-hullers bane, og det er en af de lidt kortere baner. Den blev anlagt som en ni-hullers bane i 1996, og den blev udvidet til en 18-hullers bane i 2000, forklarer Jan Nielsen, mens nogle golfspillere fra den lokale seniorklub har indtaget banen.

- Det er en smal bane, som er god for ældre og begyndere, men det er også en teknisk spændende bane med mange bunkere, siger Pia Hansen, som forklarer, at klubben arrangerer mange turneringer om året.

Det bliver i hvert fald til 8-9 interne turneringer. Derudover er der mange klubber i klubben med turneringer for mænd, for kvinder, og masser af arrangementer, hvor man tænder op i grillen og hygger sig.

- Det er på alle måder en klub, hvor man benytter enhver lejlighed til at lære hinanden at kende, få skabt en behagelig stemning og få en god sludder over et spil golf. Vi sørger også for at få arrangeret bankospil og biografture, så det hele handler ikke om at slå til en golfbold, fortæller Pia Hansen og fortsætter:

- Vi har medlemmer, som har været med lige fra begyndelsen og selvfølgelig er der mange fra nærområdet, men der kommer også flere fra andre byer blandt andet fra Roskilde. Da jeg begyndte her i klubben tilbage i 2007, der var det inspireret af min søster og svoger, som bor i Ølstykke, men som havde valgt at spille golf her i klubben. I den senere tid har vi også fået flere juniorspillere - faktisk 14 - og det er vi meget glade for. Det er med til at give lidt mere bredde og et frisk pust, siger Pia og smiler, mens hun siger, at det ikke gør noget, at gennemsnitsalderen kommer lidt ned.

- Et af de seneste tiltag i klubben er klub 37, som henviser til, at man skal have et golfhandicap på 37 for at være med i den. Det er et af de nye medlemmer i klubben, som sammen med et af de mere erfarne, har taget initiativ til den klub. Sådan rykker og fornyer vi os hele tiden, fortæller Jan Nielsen, som understreger, at i en lille klub som denne, så foregår det alt sammen på frivilligt basis.

Kan spille med alle - Det gode ved golf er, at man kan spille med andre, der enten er dygtigere eller dårligere end en selv. Det behøver ikke at være en, der er på samme niveau. Det reguleres jo med det handicap, man har. De gode spillere har et lavt handicap. Det, synes jeg, er klart en af fordelene ved denne sportsgren, hvor man også er sikker på en masse frisk luft, fortæller Pia Hansen, som har stået i spidsen for klubben de seneste syv år og været med i bestyrelsen siden 2009.

Turneringer Selv om det sociale har en central plads, så klarer klubben sig også godt i kamp med andre klubber. hvor Solrød Golfklub har vundet DM i regionsgolf fire gange.

-Vi kan både det sociale og turneringer. Det er vigtigt, så kan man vælge, om man bare vil spille for motionen og hyggens skyld eller man har tid til og ambitioner om at ville noget mere, siger Pia Hansen, som selv spiller i klubben flere gange om ugen.

Selve jubilæet fejres søndag den 30. maj med fælles morgenmad klokken 8. Klokken 10 går klubturneringen med flere end 60 deltagere i gang, så vil der være præmieoverrækkelse om eftermiddagen, og sidst på dagen bliver der selvfølgelig tændt op i grillen, så dagen kan sluttes af med fællesspisning.