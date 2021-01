Se billedserie Helena Nymann vil ikke kun sidde ved skærmen og arbejde med Gjeddesdal Gods, hun vil også engagere sig og netværke med andre erhvervsdrivende. Foto: Anders Ole Olsen

Formand for erhvervsforening: Netværk giver god energi

Sydkysten - 29. januar 2021 kl. 06:51 Af Helle Midskov

Helena Nymann, som er formand for GreveSolrødErhverv, kan fejre 50-års fødselsdag tirsdag den 2. februar. Hun fortæller her om, hvad det betyder for hende at runde det skarpe hjørne og de prioriteter, hun har.

Erhvevsnetværket GreveSolrødErhverv giver formanden det boost, som hun har brug for i det daglige. Man skulle ellers tro, at Helena Nymann har nok at se til med at drive Gjeddesdal Gods sammen med manden Søren.

- Jeg er også meget glad for mit arbejde og dagligdag, men jeg kan ikke undvære den udadvendte rolle, som bestyrelsesarbejdet for erhvervsforeningen indeholder. At tale med mange forskellige mennesker, det er lige mig, og sådan har det altid været, fortæller Helena Nymann.

Helena Nymann kommer også fra job, hvor hun har haft en bred kontaktflade.

- Jeg har været marketingchef hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner og produktchef hos internationale virksomheder som L'Oréal og Christian Dior, hvor der var mange mennesker omkring mig. Søren og jeg skal ikke igennem en lang række møder, der involverer mange mennesker, for at beslutte, hvad vi vil. Vi kan lidt enkelt sagt klare det over frokosten. Så derfor er det vigtigt med et netværk, og så interesserer andre mennesker mig bare meget, fortæller hun.

Lige fra begyndelsen havde Helena da også gjort det klart overfor ægtefællen, at hun gerne ville være med til at drifte Gjeddesdal Gods med landbrug, erhvervsudlejning og alle de andre aktiviteter, for hun er vild med at have gang i alle mulige små og store opgaver. Men hun ville ikke bare sidde ved skærmen inde i tårnværelset med fornemmelsen af, at der ville gro mos på hende, som hun udtrykker det med smil i stemmen, og den plan var Søren Nymann helt med på.

- Jeg er ikke født i Greve, så det var vigtigt for mig at lære mange at kende her på egnen og få et godt netværk. Det har jeg fået blandt andet i erhvervsforeningen, fortæller hun.

Helena havde dog ikke lige set, at næstformandsposten i erhvervsforeningen lige pludselig blev vekslet til formandsposten.

Den daværende formand for GreveSolrødErhverv Torben Hoffmann stillede op for partiet Venstre til kommunalvalget og blev valgt ind i Greves byråd fra januar 2018. En enig bestyrelse besluttede, at et formandsskifte var på sin plads af hensyn til erhvervsforeningens politiske uafhængighed, og så pegede pilen på Helena Nymann.

- Jeg befinder mig overraskende godt i formandsrollen, fortæller hun, som meget hellere vil fortælle om opgaven med erhvervsforeningen end, hvordan hun har det med at runde et skarpt hjørne.

- Corona gør, at man ikke kan tænke på at holde stor fødselsdag, det passer mig faktisk fint, og så føles det at fejre rund fødselsdag endnu mindre vigtigt, når man ser på, hvad corona gør ved vores hverdag, siger hun og uddyber:

- I erhvervsforeningen fik vi også et granatchok, da corona ramte. Vi er en brancheforening, der dækker mange forskellige erhverv, og vi kan se, hvordan mange små og mellemstore virksomheder lider. For mange af dem taler vi lige nu om kampen for at overleve. Erhvervsforeningen forsøger at træde til, hvor vi kan, da der er mange fælles udfordringer. På det rent praktiske område udskød vi i 2020 kontingentbetalingen. Selv om det kun er 1800 kroner om året, kan det være nok til, at folk kvitter netværket. Det har vi forståelse for, selv om det er vigtigt at holde fast i netværket, når der er krise. I denne her tid er det endnu mere vigtigt, at man som formand forsøger at connecte forskellige firmaer og interesserer sig for og lærer medlemmerne at kende. Den rolle er helt naturlig for mig, understreger Helena Nymann, som forklarer, at GreveSolrødErhverv har været en veldrevet forening i mange år, og det er den linje, som hun har fortsat.

Mere kant De seneste år har foreningen også markeret sig endnu mere på den politiske del.

- Vi kæmper de erhvervsdrivendes kamp. Vi har et fint samarbejde med borgmestrene i Greve og Solrød. Det vil jeg gerne understrege, men vi har svært ved at forstå, at det er nødvendigt i Greve at opkræve dækningsafgift på private erhvervsejendomme. Det er virkelig en torn i øjet. Vi kan heller ikke forstå, at der skal være så høje gebyrer på sagsbehandling i kommunerne, og så må der godt være langt bedre mulighed for offentlig transport ud til virksomhederne, pointerer formanden om det politiske arbejde.

Til gengæld så er erhvervslivet også parat til at samarbejde med kommunerne om at få folk ind på arbejdsmarkedet og særligt de helt unge.

- Det var McDonald's, der løb med den seneste CSR-pris i Greve, og de gør det super godt. Gjeddesdal Gods var faktisk blandt de tre, der blev nomineret, fortæller Helena Nymann, der også har engageret sig i Code of Care.

Styr på prioriteterne - Det er så givende at være med i netværk, så jeg vil i den grad anbefale det til andre. Når det kommer til det skarpe hjørne, som jeg nu runder, må jeg bare sige, at jeg er et sted i mit liv, hvor jeg har helt styr på mine prioriteter, så jeg har det helt fint med at blive 50 år. Jeg nyder tiden sammen med mine to børn på 12 og 13 år. Min datter er på linje med mig meget glad for heste, så vi rider ture sammen her i området. Derudover så kan jeg godt lide at gå og ordne lidt i haven. Jeg går også på jagt, og når tiden tillader det, så slapper jeg af med en god bog.

- Vi keder os aldrig. Det seneste Søren og jeg har arbejdet med er at istandsætte de gamle og udtjente bygninger, hvor vi nu har flere end 55 erhvervslejemål og 25 privatboliger, som vi udlejer. Vi er også involveret i salg af byggegrunde i Reerslev, så der er nok at rode med. Jeg kan ganske enkelt ikke ønske mig en bedre tilværelse, fortæller hun.

Den runde dag den 2. februar, regner Helena, fejres med hyggelig morgenmad sammen med manden og børnene.