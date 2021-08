Formand efter endnu en coronapræget stafet: - Det afgørende er, at vi holder liv i stafetten

Mens støvregnen falder let over Mosede Fort, har stilheden sænket sig. På pladsen foran scenen står familier og holder om i hinanden, og med små mellemrum bliver stilheden brudt af et højlydt snøft.

Selvom Stafet for Livet for andet år i træk blev afholdt i en decimeret udgave, så har den absolut ikke mistet sin betydning for de mange mennesker, der har haft kræften tæt inde på livet. Det stod også klart lørdag aften, hvor godt et par hundrede greveborgere langsomt, men sikkert, valfartede til fortet, da årets lysceremoni skulle afholdes.

Det blev den traditionen med en tale fra stafettens arrangør Gert Ellegaard, hvor han blandt andet drog paralleller mellem de følelser fodboldspilleren Christian Eriksens hjertestop under EM i Parken sendte gennem den danske befolkning, og de følelser der strømmer gennem kroppen, når en selv eller en man holder af rammes af kræft.

- - Vi bliver mindet om vores sårbarhed, præcis som vi gjorde det ved at være vidner til Christian Eriksens kollaps. Vi er mennesker og kun mennesker, og vi har kun et liv, og selvom vi ihærdigt forsøger det, kan vi trods alt ikke skemalægge det liv i alle detaljer. For vi møder alle sammen det uforudsigelige og uforudsete mange gange på vores vej gennem tilværelsen, lød det fra Gert Ellegaard.

Han kom dog også med et par opmuntrende ord fra scenen, for selvom der registreres 45.000 kræfttilfælde om året, og mere end 350.000 danskere i dag lever med kræft - et tal som var 250.000 for 10 år siden, så er der håb at spore.

-

- Ifølge Kræftens Bekæmpelse rammes hver tredje dansker af kræft, men den gode nyhed her er, at for en del kræftformer er der mange flere end før, som overlever, sagde Gert Ellegaard.

- - Det kan vi også glæde os over her i dag, og vi kan godt tillade os at være en lille smule stolte over, at vi ved at deltage i Stafet for Livet i Greve yder et bidrag til, at der kan forskes i sygdommen, så behandlingerne og succesraterne kan blive endnu bedre.