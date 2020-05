Se billedserie Lysceremonien med de mange poser med lys i har hvert år været en vigtig del af stafetten i Greve. Poserne er kendetegnet ved en personlig hilsen med en tegning eller ord til et familiemedlem, ven eller god bekendt, som enten har vundet kampen over kræften eller tabt den. Arkivfoto

Formand: - Stafetten aflyses, men vi arbejder på en lysceremoni

Stafet For Livet i Greve bliver aflyst på grund af corona, men holdet bag stafetten arbejder med at lade en lysceremoni være omdrejningspunkt den sidste weekend i august.

- Vi er meget skuffede over, at vi bliver nødt til af aflyse Stafet For Livet i Greve i år, men vi følger naturligvis de regler, som er indført i forbindelse med COVID-19, og som forbyder alle større arrangementer til og med august. Vores stafet var planlagt til den sidste weekend i august og falder derfor ind under bestemmelserne, siger stafetformand Gert Ellegaard og fortsætter:

- Med mange kræftpatienter som deltagere og æresgæster ved stafetten har vi en særlig forpligtelse, og vi ønsker bestemt ikke tage nogen som helst risici i forhold til at påføre nogen smitte, så selv om det er ærgerligt med aflysningen, er den helt forståelig og accepteret fra vores side.

Ser frem mod 2021

- Nu må vi i stedet kigge fremad mod næste år, og vi har allerede indkaldt til det første planlægningsmøde i Styregruppen bag stafetten. Det møde satser vi på at kunne gennemføre til september, fortæller Gert Ellegaard.

Han frygter dog ikke for opbakningen, selv om stafetten må aflyses i år.

- Jeg er personligt ikke nervøs for stafettens fremtid her i Greve, selv om vi altså bliver nødt til at aflyse 2020-udgaven. Jeg er overbevist om, at vi har positioneret os stærkt gennem de seks år, vi indtil nu har afviklet stafetterne, og både på deltager- og sponsorsiden har vi oplevet en fantastisk opbakning hvert eneste år. Vi har heldigvis mange faste støtter, og jeg er sikker på, at de nok skal holde ved og ikke glemmer os på grund af en enkelt pause. Alle ved jo, hvad årsagen er, og min oplevelse her under krisen har været, at man også her i Greve har udvist masser af samfundssind og ansvarlighed i forhold til de retningslinjer, myndighederne har lagt. Og jeg er sikker på, at rigtig mange allerede nu glæder sig til, at situationen også på stafetfronten bliver normaliseret igen, uddyber han

Et lille lys

Men helt slippe tanken om stafet gør folkene bag stafetten i Greve ikke, siger Gert Ellegaard, der kan fortælle, at der bliver arbejdet på et alternativ til den store stafet.

- Vi forsøger at lave et alternativ, og vi arbejder med at lade en lysceremoni være omdrejningspunktet, siger han og fortsætter:

- Om det lykkes, ved vi slet ikke endnu. Det hele er meget nyt og usikkert, men vi håber da, at det vil kunne lade sig gøre. Vi har luftet ideen på stafettens Facebookside, og vi er superglade for, at vi har fået så mange positive reaktioner. Det motiverer os til at fortsætte bestræbelserne.

Når holdet bag stafetten ved mere, bliver der meldt mere konkret ud.