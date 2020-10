Se billedserie Varehuschef Jakob Larsen overrækker her en check på 250.000 kroner til Broen Greve. Det er formand Simon Hermansen og bestyrelsesmedlem Nicoline Alletorp, som tager i mod den. Foto: Helle Midskov

Foreningen Broen får kvart million til udsatte børn

Sydkysten - 09. oktober 2020 kl. 08:51 Af Helle Midskov

Bilka Waves giver på vegne af Salling Fondene 250.000 kroner til foreningen Broen i Greve, som hjælper udsatte børn, så de også kan gå til en fritidsaktivitet.

- Det er vildt, det er den største donation, den slår alt andet med flere længder, siger Simon Hermansen, som næsten ikke kan tro, at det virkelig er sandt, da han som formand for Foreningen Broen i Greve får det store beløb.

Varehuschef Jakob Larsen, Bilka i Waves, har netop vendt den store papcheck, så man kan se beløbet på den donation, som han overrækker på vegne af Salling Fondene.

- Jeg har heller aldrig delt 250.000 kroner ud før, kommer det promte fra Jakob Larsen.

Bestyrelsesmedlem Nicoline Alletorp og Simon Hermansen er denne eftermiddag inviteret til en kop kaffe og et stykke lagkage i Bilka med beskeden om, at man gerne vil støtte Broen og den forskel, som foreningen gør for mange børn og unge.

- Vi havde lige gået og talt om, om vi måske blev nødt til at sætte det tilskudsbeløb, som man maks. kan søge om til en fritidsaktivitet, ned. Så vi var sikre på at kunne hjælpe så mange som muligt. Nu går der lang tid, før vi overhovedet skal tænke på, at vi kan komme til at sige nej. Det er simpelthen fantastisk, siger en storsmilende Nicoline Alletorp, som glæder sig over alle de børn og unge, som nu kan få hjælp til at gå til dans, fodbold eller spejder på lige fod med deres jævnaldrende kammerater, hvor familierne er bedre stillet økonomisk.

Sundhed og trivsel

De mange penge, som varehuschefen i den lokale Bilka har doneret, kommer fra Salling Fondene, det er Salling Group, som ejer Bilka.

Bilka Waves har fået muligheden for at søge 250.000 kroner i Salling Fondene til et formål i byen, hvor det skulle passe ind i et overordnet tema, der hedder børn, unge, sundhed og trivsel. Det var i jagten på det formål, der kunne passe på alle de fire punkter, at varehuschef Jakob Larsen stødte på foreningen Broen, som har eksisteret i Greve siden september sidste år.

- Det første med børn og unge var nemt nok. Der var mange foreninger, der passede, men når det så også handlede om sundhed og trivsel, så blev det lidt sværere. Jeg talte også med mine nærmeste medarbejdere om det, og vi kom frem til, at Broen rammer meget bredt. Det er et godt stykke arbejde, som foreningen udfører, og Broen rammer alle typer fritidsinteresser. Det er både svømning, fodbold, skak og dans, siger Jakob Larsen og fortsætter:

- En fritidsaktivitet handler ikke bare om at løbe og spille fodbold. Man skal huske, at her er børn og unge sammen med andre børn og unge, og det er meget vigtigt med et socialt liv og både godt og sundt at have et aktivt fritidsliv, og det vil vi gerne være med til at bakke op om.

Hvem kan Broen hjælpe

- Vi er glade for donationen og håber, at andre også vil støtte op, siger Simon Hermansen som er formand for den lokale afdeling af Broen og fortsætter:

Vi er en støtteforening og er en del af Broen Danmark. Vi hjælper lokale børn og unge, hvis forældre ikke har sociale eller økonomiske ressourcer til deres børns deltagelse i fritidsaktiviteter i klubber og foreninger i hele kommunen, Vores målgruppe er socialt udsatte børn fra seks til 17 år, siger han og bliver suppleret af bestyrelsesmedlem Nicoline Alletorp:

- Vi bliver typisk kontaktet af skole, SFO, socialrådgivere, sundhedsplejersker, eller frivillige i foreningerne, der har daglig omgang med børnene og deres familie, og som kender deres forhold. Vi hjælper med kontingent, udstyr og evt. transport, så børn og unge får mulighed for at være aktive i lokale idræts- og fritidsforeninger med sport, spejder, musik, dans, teater eller hvad det nu kan, forklarer hun.

I 2019 støttede Broen i Greve 38 børn og unge i hele kommunen til en aktiv fritidsinteresse og et godt fællesskab med andre børn og unge. Broen Greve har indtil videre i 2020 betalt et års kontingent til 81 børn og unge og til 18 sommerferieaktiviteter, det er f.eks. fodboldskole.

- Man kan få et maks. beløb på 3.000 kroner, men ofte så taler vi med kassereren og så tager foreningen og betaler halvdelen, så vores penge kan række så langt som muligt og støtte så mange børn. De fleste støtter vi med et beløb på 1.000 kroner, så donationen i dag på 250.000 kroner betyder så meget, understreger Nicoline Alletorp.

Genbroen

Simon Hermansen og Nicoline Alletorp fortæller, at de børn, hvor der er problemer med, at forældrene har råd til, at de kan gå til en fritidsaktivitet, også har problemer med at finde penge til det udstyr og rekvisitter, som børnene skal bruge, til fritidsaktiviteten. Det betyder, at foreningen støtter også i begrænset omfang til udstyr, og den lokale forening vil oprette "Genbroen", så borgere kan donere brugt sportstøj og -udstyr. Her møder foreningen endnu en gang opbakning fra varehuschefen i Bilka, som med det samme fanger ideen.

- Vi kan også finde ud af noget samarbejde om det, og vi kan have en container stående her ved Bilka i Waves, hvor man kan donere til "Genbroen", siger Jakob Larsen og åbner for endnu et samarbejde med Broen om en håndsrækning til de udsatte børn og unge i Greve.