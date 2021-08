Foredrag om Farshad Farzankias billedverden

Ishøj: Til udstillingen på ARKEN har Farshad Farzankia skabt nye værker, der på én gang rækker århundreder tilbage i tiden og med et kritisk blik undersøger vores egen samtid. Med poetisk kraft og livsenergi sammenfiltrer Farzankia i sine monumentale værker personlige minder, referencer til film- og kunsthistorie, mediernes billedstrømme, poesi og fake news. Med 'tid' som prisme dykker udstillingsassistent Simone Cecilie Pedersen i foredraget 'Farshad Farzankias billedverden' ned i de centrale tematikker, som Farzankias kunst er rundet af; om at være menneske i en globaliseret verden, om nutidens visuelt bårne kultur og om at arbejde med et medie, der har en lang tradition i kunsthistorien. Lyt med onsdag den 25. august kl. 17.30. Foredraget er gratis for gæster med entré til museet, men billetreservation er nødvendig via arken.dk/kalender.