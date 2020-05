Send til din ven. X Artiklen: Forældre skal fortsat betale for dagtilbud og sfo i Ishøj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forældre skal fortsat betale for dagtilbud og sfo i Ishøj

Sydkysten - 09. maj 2020 kl. 06:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De forældre, der har valgt at holde deres barn hjemme, skal fortsat betale for deres dagtilbudsplads. Til gengæld kan de beholde pladsen, indtil de er klar til at gøre brug af den igen.

En del forældre har valgt ikke at benytte sig af deres dagtilbudsplads efter, at Ishøj Kommunes daginstitutioner og dagpleje genåbnede fra 15. april 2020. På byrådsmødet den 5. maj 2020 besluttede Ishøj Byråd, at forældrene fortsat skal betale for deres plads i dagtilbud, selvom de holder deres barn hjemme.

- Vi er heldigvis i den lykkelige situation, at vi kan tilbyde pasning til børn i dagtilbud i samme omfang som før coronakrisen. Nogle forældre har valgt at meldte deres barn ud eller ikke at gøre brug af deres dagtilbudsplads lige nu. Selvom det betyder, at vi ikke har lige så mange børn i vores dagtilbud som før coronakrisen, så har vi fortsat brug for de samme personaleressourcer for at kunne leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

Forældre, der holder deres børn hjemme, behøver dog ikke bekymre sig om at miste deres dagtilbudsplads.

- Vi har valgt at dispensere fra de nuværende regler, hvor forældre kan miste dagtilbudspladsen, hvis den ikke er brugt i seks uger. Så længe der er en coronavirus-epidemi i Danmark, vil forældre ikke miste deres plads, selvom de holder deres barn hjemme, siger Ishøjs borgmester.

Forældre skal også fortsat betale for sfo

For de forældre, som har børn fra 0.-5. klasse i sfo, gælder det ligesom med dagtilbud, at de skal betale for pladsen, uanset om barnet er i sfo eller er derhjemme.

For de forældre, som har et barn i 6. klasse tilmeldt sfo, har byrådet besluttet, at de ikke skal betale for perioden 15. april 2020 til sfo'erne genåbner for 6. klasseelever