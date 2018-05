Se billedserie Helen Frandsen (til venstre) fra Mosedeskolens SFO kan blandt andet hjælpe kursisterne med at lave legeaftaler for deres børn via den digitale kommunikationsplatform Tabulex. Her sidder hun sammen med Rawaa Almagharbi, som er forælder og kursist på sprogskolen UCPlus. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Forældre får hjælp til skolens digitale univers

Sydkysten - 31. maj 2018 Af Jane Aunsbjerg Villadsen

Engang fik skolebørn en seddel med hjem i tasken, når læreren havde en besked til forældrene. Som mange forældre vil vide, er den tid dog forbi, og i stedet kommunikerer man typisk på en digital platform. Her følger man med i barnets skolegang, skriver til læreren, holder sig orienteret om forældremøder og giver besked i tilfælde af sygdom.

Men det digitale univers af skemaer, aftaler og beskeder frem og tilbage kan være svært at begå sig i, hvis man for nylig er kommet til Danmark og er i gang med at lære dansk.

Det ved Ditte Hegner, børnehaveklasseleder på Mosedeskolen i Greve, som gentagne gange oplevede, at der ikke var hul igennem til denne gruppe af forældre på skolernes primære kommunikationsplatform, Forældreintra.

- Det var en følelse af frustration. Vi har jo skrevet en masse mails til de her forældre, men der kom ingen respons, fortæller Ditte Hegner

Det var indtil, at hun indså, at forældrene, som er nye i Danmark, måske har brug for hjælp til at bruge Forældreintra, og sådan opstod ideen til at lave et partnerskab med sprogskolen UCPlus.

- Vi fandt ud af, at jeg to timer om ugen kunne tage ud på sprogskolen samme med en kollega fra SFO'en. Vi sidder klar til at hjælpe og rådgive kursisterne med at komme på intra. Vi beder dem om, at de skal have deres Nem-id med, fordi så kan de oprette uni-login, og vi henter også den app, som hedder Skoleintra, sammen med kursisterne. Vi viser dem, hvordan man sender en mail til barnets lærer, hvor der er ugeplaner, så de kan se, hvilke lektier der er for, hvad deres barn skal lave i løbet af ugen, og hvor de læser beskeder fra skolens ledelse og de mere officielle opslag, forklarer Ditte Hegner.

Hun har selskab af Helen Frandsen fra Mosedeskolens SFO, som kan hjælpe kursisterne med Tabulex, der er en slags Forældreintra for SFO'er, hvor man for eksempel kan lave legeaftaler eller melde sit barn fri, syg osv.

Andre forventninger De to kan hjælpe forældre til børn på alle kommunens skoler, men foreløbigt eksisterer tilbuddet kun på UCPlus' sprogskole, hvor man kan møde Ditte og Helen hver onsdag formiddag i to timer samt en torsdag aften om måneden. Her kan forældrene både få hjælp til den tekniske del, og de kan få hjælp til at oversætte og formulere nye beskeder til læreren. Samtidig kan de få et indblik i den danske skolekultur og forældrenes rolle her.

- De finder ud af, hvad normerne er, når man går i skole, og hvad forventningerne er i forhold til at være forældre. Det er nogle helt andre forventninger, end der er, hvor de kommer fra - så det er ret vigtigt, tænker jeg, siger Helen Frandsen, som forklarer, at man i Danmark blandt andet har en forventning om, at forældre deltager socialt i forbindelse med børnenes skolegang.

Vigtigt at følge med En af dem, som har benyttet sig af tilbuddet, er Thekra Hassan, der kom til Danmark fra Irak for tre år siden.

Hun har fire børn, som går på tre forskellige skoler, fordi de såkaldte modtageklasser for børn, der er nyankomne i Danmark, fordeler sig på en række forskellige skoler i Greve, alt efter om barnet tilhører indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen.

Rawaa Almagharbi fra Syrien, en anden kursist og forælder, har også fået hjælp til at bruge Forældreintra og har for eksempel fået sin datter tilmeldt skolemælksordningen.

Begge kvinder kan fortælle, at der er visse forskelle mellem skolesystemet i Danmark og det i deres hjemland. For eksempel lægges der mere vægt på lektier i hjemlandene, og så foregår kommunikationen typisk via enten telefon eller personligt fremmøde.

En anden kursist og forælder er Abdulnasser Khayat fra Syrien, som har boet i Danmark i godt to år. Han er glad for de muligheder, som Forældreintra giver ham for at følge med i sin søns skolegang i niende klasse.

- Jeg tror, at det her program mellem skolen og familien er meget vigtigt og meget godt. Hvis jeg gerne vil se, hvad min søn laver, og hvad han lærer i skolen, kan jeg åbne programmet og se, siger han.

En øjenåbner Line Maryam Aoussar, underviser på UCPlus, har været glad for samarbejdet med Mosedeskolen og fortæller, at undervisningen i Forældreintra er med til at forbedre kursisternes danskkundskaber.

- Vores interesse har også været, at forældrene skulle lære dansk på en anden måde end bare ved at sidde i et klasselokale. Igennem dette samarbejde inviterer vi hverdagen ind på skolen, siger hun.

Det er dog ikke kun kursisterne, som lærer noget af øvelsen, fortæller Ditte Hegner, der selv er blevet bedre til at kommunikere med de forældre, der er i gang med at lære dansk.

- Her på sprogskolen fandt vi ud af, at de lange beskeder, som vi plejede at skrive, skal være meget kortere og meget mere simple. Det har også været en øjenåbner for os, at det ikke duer, at vi sender alle de lange beskeder, for de bliver ikke læst. Kursisterne går døde i det, fortæller børnehaveklasselederen, som håber, at andre skoler vil vise interesse for at stable et lignende tiltag på benene.