Strandvejen langs Køge Bugt er tæt på optimal til at køre cykelløb, fortæller løbsdirektør Jesper Worre, som her ses ved etapestarten i Karrebæksminde sidste år. Foto: Mik

For farlig: Danmarks største cykelløb undgår strandvejen

Det gjorde de også i 2016, men i modsætning til dengang kommer rytterne ikke til at køre hele vejen langs strandvejen. Etapen starter søndag den 5. august i Faxe og fører rytterne omkring Stevns Klint til Køge. Så går turen langs Tåstrupvej, inden rytterne drejer ned mod Mosede Fort. Herfra kører rytterne hele vejen op langs kysten. Efter at have passeret Ishøj drejer feltet til højre fra Ring 3 ind mod Vallensbæk og fortsætter ad strandvejen, Gammel Køge Landevej og kører så via Toftegårds Plads ind på den traditionsrige rundstrækning på Frederiksberg. Og der er en ganske bestemt årsag til, at rytterne først kører ind på strandvejen ved Mosede Fort, fortæller løsbdirektør Jesper Worre: