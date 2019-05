Peter Bruun (tv), adm. direktør for FoodService Danmark, sammen med Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp (th).

FoodService Danmark vinder erhvervspris

Sydkysten - 13. maj 2019

En virksomhed, som har skabt vækst og beskæftigelse i Ishøj. Og en virksomhed, som har skabt positiv opmærksomhed om det nye erhvervsområde i Ishøj.

Sådan lød de rosende ord fra Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp (S), da han i sidste uge overrakte Ishøj Erhvervspris 2019 til virksomheden FoodService Danmark.

- FoodService Danmark flyttede til Winthersminde - vores nye erhvervsområde - i 2017 og har siden ført mange nye arbejdspladser til Ishøj. Det er jeg som borgmester naturligvis meget tilfreds med, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at hylde en virksomhed, som tager et stort ansvar for lokalområdet, siger Ole Bjørstorp.

Den rigtige beslutning

Den ærefulde pris blev overrakt ved Ishøj Erhvervsforenings årsmøde, hvor små og store virksomheder i Ishøj mødes for at netværke og hylde vinderen af Ishøj Erhvervspris 2019.

Her fik Peter Bruun, adm. direktør i FoodService Danmark, overrakt en buket blomster, en plakette og en skulptur af kunstneren Kirsten Hørsman.

- Vi er meget glade for at modtage den fornemme pris. Den bekræfter os endnu engang i, at vi traf den helt rigtige beslutning, da vi rykkede vores virksomhed til Ishøj for to år siden. Samarbejdet med kommunen har kørt professionelt og positivt, og vi har allerede fra første møde kun oplevet en utrolig imødekommenhed fra alle de kommunale instanser, som vi har været i berøring med, siger Peter Bruun.

Godt samarbejde

I indstillingen til prisen var der blandt andet blevet lagt vægt på, at FoodService Danmark har etableret et godt samarbejde med jobcentret, og at virksomheden altid er imødekommende og professionel over for de borgere, som kommer til samtale om jobmuligheder.

- Som en af kommunens største arbejdspladser gør det os særligt glad, at det netop er jobcentret, som har været med til at nominere vores virksomhed. Vi har et erklæret mål om at tage et socialt ansvar i vores nærmiljø, og vi er rigtig glade for det samarbejde, som vi har fået stablet på benene med jobcenteret omkring aktivering af borgere og rekruttering af medarbejdere, siger Peter Bruun.

Udover den store indsats for at øge beskæftigelsen blev FoodService Danmark også nomineret til prisen, fordi virksomheden skabte positiv opmærksomhed om Winthersminde - Ishøjs nye, driftige erhvervsområde - med sit stilrene og markante hovedkvarter.

Ishøj Erhvervspris uddeles hvert år for at hædre en lokal virksomhed, der har gjort en særlig indsats i lokalområdet - hvad enten det er i form af forskønnelse, skabelse af arbejdspladser eller lokalt engagement. Prisen uddeles af Ishøj Erhvervsforening, der er en frivillig forening, som arbejder for et stærkt samlet erhvervsliv i Ishøj Kommune.

FoodService Danmark er Danmarks næststørste leverandør til de professionelle køkkener og er ejet af Dagrofa. Virksomheden leverer alle former for produkter til de professionelle køkkener, bl.a. kød, fisk, ost, frugt og grønt fra terminaler i hhv. Ishøj og Middelfart, samt fra 29 cash & carry-butikker fordelt over hele landet.