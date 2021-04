Send til din ven. X Artiklen: Fond donerer 37 millioner kroner til børneteater Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fond donerer 37 millioner kroner til børneteater

Sydkysten - 12. april 2021 kl. 12:48 Kontakt redaktionen

I Ishøj ligger der et mindre teater, som gennem 53 år har begejstret børn fra vuggestuer, børnehaver og skoler med forestillinger fra eventyrets univers.

Bygningen er ikke blevet moderniseret i større omfang siden 1972. Det til trods for, at teatrets aktiviteter med årene har nået et helt andet niveau, end nogen havde drømt om. Derfor er bygningen nu nedslidt og utidssvarende.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har valgt at donere 37,1 millioner kroner med det formål at modernisere og udvide bygningen.

Donationen sikrer også, at der fortsat kan spilles børneteater af høj kvalitet og ikke mindst den efterfølgende vigtige dialog med børnene, om de mange relevante temaer forestillingerne tager op.

Børn fra mere end 100 nationaliteter fra både Ishøj og hele Sjælland oplever hvert år forestillingerne og den efterfølgende dialog med børnene om deres oplevelser.

"Vores teater har en helt særlig rolle. For eventyr fascinerer, uanset om dine forældre er født i Uganda eller i Ugerløse. Vi har en helt særlig opgave med at tilbyde fælles oplevelser uanset kulturel eller social baggrund og den vigtige opgave får nu et massivt løft," fortæller leder af Ishøj Teater, Allan Grynnerup.

Donationen kommer i forlængelse af A.P. Møller Fondens mange donationer til gavn for børnene.

"Vi er yderst taknemmelige for den kæmpe støtte fra A.P. Møller Fonden. Det er ikke nogen hemmelighed, at vores rammer er temmelig nedslidte, og at vi er vokset ud af dem. Nu kan vi i mange år frem byde endnu flere børn velkommen i eventyrets magiske teaterverden. Jeg glæder mig til, at det kan ske i nogle fysiske rammer, som inviterer til gode oplevelser for børnene og et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere," fortsætter Allan Grynnerup

Godt nyt til sjællandske børn

Inden moderniseringen af Ishøj Teater går i gang, planlægger A.P. Møller Fonden, Ishøj Kommune og Ishøj Teater at afholde en indbudt arkitektkonkurrence.

Udover donationen på 37,1 millioner kroner bidrager Ishøj Kommune med 6,5 millioner kroner til projektets realisering.

"Jeg er meget glad for, at A.P. Møller Fonden med denne flotte donation endnu engang tilgodeser vores børn. For det er en rigtig god nyhed ikke bare for børnene i Ishøj, men for de mange børn fra hele Sjælland, der oplever teatrets forestillinger. Donationen er en stor anerkendelse af teatret, og jeg glæder mig over, at det får et kæmpe løft. Det er en stor gave ikke bare for børn og medarbejdere men for alle, der bor i Ishøj," siger Ole Bjørstorp, borgmester i Ishøj Kommune.

Fakta om Ishøj Teater

Jytte og Tonny Lyngbirk, der byggede Ishøj Teater, startede for alvor deres arbejde med professionelt teater for børn i 1965. Forestillingerne blev spillet på forskellige scener i København. I 1969 åbnede de en lille teaterbygning ved deres eget hus i Ishøj Landsby, og i 1972 indviede de bygningen i Tranegilde.

Ishøj Teater har med stor succes siden 1969 spillet teater for børn fra hele Sjælland og er i dag en veletableret institution. Teatrets univers er eventyrets verden, for eventyr går igen i alle kulturer. Alene Ishøj Kommune rummer over 100 nationaliteter.

Teatret har 25.000 gæster årligt. I 2019 var der 133 forestillinger på teatrets egen scene samt 48 forestillinger på turné.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter en lang række store såvel som små almennyttige projekter i hele Danmark, i grænselandet og i Norden