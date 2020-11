Pressefoto

Fokus på sikkerhed omkring letbanens byggepladser

Sydkysten - 25. november 2020 kl. 16:11 Kontakt redaktionen

For høj fart og uopmærksomhed hos trafikanterne er blandt de hyppigste årsager til ulykker ved vejarbejde. En kampagne med fokus på trafiksikkerhed langs letbanens byggepladser i omegnskommunerne skal derfor sætte fokus på at skabe større opmærksomhed omkring forholdene på vejene.

- Byggeriet af den kommende letbane mellem Lyngby og Ishøj er nu i fuld gang, og det påvirker trafikken. Derfor er det både vigtigt og glædeligt, at vores leverandører i dialog med Rådet for Sikker Trafik sætter fokus på trafiksikkerheden. Det handler både om at skærme cyklister og andre bløde trafikanter i forhold til tung trafik til og fra byggepladserne og at passe på de medarbejdere, der arbejder langs vejene, siger Trine Græse, borgmester i Gladsaxe kommune.

Hvert år er der i gennemsnit 550 cyklister, der enten kommer alvorligt til skade eller mister livet i trafikken. De fleste af disse ulykker finder sted i et vejkryds, viser tal fra Vejdirektoratet. Generelt involverer mindst 30 pct. af alle dødsulykker i trafikken et erhvervskøretøj, og de fleste uheld blandt erhvervschauffører i Danmark skyldes uopmærksomhed.

I fuld gang Hovedstadens Letbane åbner i 2025 og vil strække sig over 28 km. mellem Lyngby og Ishøj med 29 stationer undervejs. I løbet af 2020 er arbejdet med at anlægge den nye letbane for alvor gået i gang, og byggeriet er blevet endnu mere synligt for omgivelserne.

- Byggeriet af den kommende letbane flytter sig løbende, som arbejdet skrider frem. Det stiller store krav til trafiksikkerheden og den vigtige information til trafikanterne. I Lyngby-Taarbæk kommune er arbejdet allerede i fuld gang, og vi er derfor glade for, at der nu sættes en kampagne i gang, som skal gøre både bilister, lastbilchauffører, cyklister og andre bløde trafikanter opmærksomme på, at de skal tage ekstra hensyn i byggeperioden, siger Sigurd Agersnap, formand for teknik- og miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk kommune.

Trafiksikkerhedskampagnen er skudt i gang i denne uge og planlagt i dialog med Rådet for Sikker Trafik. Afviklingen af kampagnen sker i samarbejde mellem Hovedstadens Letbane og de tre hovedentreprenører på letbanebyggeriet, CG Jensen, Aarsleff og MJ Eriksson. Indsatsen er en del af Hovedstadens Letbanes løbende arbejde med at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø, hvor der bygges. Det gælder ikke mindst, når der arbejdes midt på en trafikal hovedfærdselsåre, hvor arbejdsmiljø og trafiksikkerhed går hånd i hånd.