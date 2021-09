Føtex vil samle medarbejderne igen

- Det er for at give dem et skulderklap for at vise, at de gør en kæmpe forskel. Vi skal også have gang i fredagsbar, men det bliver stadig med brug af coronapas. Man er sårbar, når man er sådan en stor arbejdsplads, siger Lizette Sørensen, der fortæller, at der også er planer om at lave et større personalearrangement for medarbejderne omkring påske næste år, hvor der er lukket i butikken.