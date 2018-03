Mandag blev der taget første spadestik til en 640 m2 moderne og rummelig naturfagsfløj på Havdrup Skole. Bygningen forventes at stå klar til brug i februar 2019.

Send til din ven. X Artiklen: Første stik til ny fløj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Første stik til ny fløj

Sydkysten - 21. marts 2018 kl. 16:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag blev der taget første spadestik til en 640 kvadratmeter moderne og rummelig naturfagsfløj på Havdrup Skole.

De helt store smil var fundet frem hos både elever og voksne, da borgmester Niels Hörup (V) tog det første spadestik til Havdrup Skoles kommende naturfagsfløj.

Det bliver en 640 m2 stor bygning, som skal indeholde tre moderne og rummelige faglokaler, et fællesrum og to toiletter. Der kommer direkte adgang til udearealerne, som indbyder til, at en del af undervisningen kan foregå udendørs, og samtidig vil det være let at inddrage naturen i undervisningen.

- I dagligdagen kommer den nye naturfagsfløj til at gøre en mærkbar og positiv forskel for eleverne på Havdrup Skole. Vi sikrer med denne bygning de optimale rammer for læring til vores elever, og bygningen er på den måde derfor også en investering i vores børns fremtid, siger Niels Hörup.

Naturfagsfløjen er en del af helhedsplanen for Havdrup Skole, som er en del af det tidligere byråds skoleudbygningsplan, der blev iværksat for at optimere, modernisere og fremtidssikre de tre folkeskoler i Solrød Kommune.

Anlægssummen for naturfagsfløjen er på 18 mio. kr., som er inklusiv både byggeri og indretning, og projektet forventes at stå færdigt i februar 2019.

Hovedentreprenøren på projektet er Kjær Knudsen A/S, og arkitektfirmaet er Arkitekterne Køge A/S.