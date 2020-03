Bestyrelsesformand for Ishøj Forsyning og byrådsmedlem Ebbe Rosenberg (S), Direktør for Ishøj Forsyning Erling Skovgaard-Holm og borgmester Ole Bjørstorp (S) stod klar til at tage første spadestik i Ishøj Landsby. Foto: Søren Schaadt Larsen

Første spadestik til nyt vandværk blev taget

Ishøj: Med vand fra oven begyndte man arbejdet med at hente vand fra neden. Vejret var langt fra med Ishøj Forsyning, borgmesteren og de cirka 20 børn, som skulle være med til at tage første spadestik til det nye vandværk i Ishøj Landsby på hjørnet af Ishøj Bygade og Pilemøllevej. Men byggeriet skulle sættes i gang, og det blev det trods regn og rusk.

- Vi gør det for forsyningssikkerheden og for at sikre, at vi fortsat kan have billigt vand i fremtiden, forklarede borgmester Ole Bjørstorp (S), som efterfølgende fremhævede det vand, som ligger i området: