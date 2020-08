Se billedserie Dilara Algomard var en af de beboere, som fik lov at lægge en sten i sit kommende hjem. Foto: Søren Schaadt Larsen

"Første spadestik" til nye boliger på Thorshøjgård

Sydkysten - 13. august 2020 kl. 19:32 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Thorshøjgård: Hvad der normalt vil være første spadestik blev i stedet en anden markering, da begyndelsen byggeriet af ni nye boliger til de unge mennesker på Thorshøjgårds Pedersminde-afdeling, officielt blev sat i gang onsdag eftermiddag. Byggeriet var allerede var godt i gang og hele byggeriets omrids var sat med sten:

- Vi har nogle effektive håndværkere. Der er simpelthen ikke længere jord til at tage det spadestik, lød det fra forstander Fie Buchwald, da hun holdt tale ved den ceremonien.

- Men nu fejrer vi alligevel, at byggeriet er gået i gang, sagde forstanderen, inden der blev delt is og kolde drikke ud til de kommende beboere og de andre gæster, der havde fundet ind til byggepladsen.

I stedet for spadestikket fik de kommende beboere i bygningen lov til at lægge en sten hver, hvilket de også var begejstrede for:

- Det har jeg aldrig prøvet før, forklarede Dilara Algomard,

- Det er sjovt at tænke, at jeg nu har lagt en sten i den bygning. At jeg har været med til at tage et lille skridt i forhold til byggeriet, fortalte Dilara, som lige nu bor i de 100 år gamle bygninger, der engang var fattiggård.

Hun glæder sig til at flytte ind i den nye bygning:

- Dørene og væggene er meget tynde i det gamle. Jeg håber, at det nye bliver mere moderne, siger hun, mens hun stadig har mørtel på fingrene efter at have lagt stenen på plads.

Også afdelingsleder på Pedersborg, Anne Meldgaard, lagde en sten på den nye bygning. Hun kunne i den forbindelse forsikre Dilara, at den nye bygning bliver meget moderne:

- Nu bor de på gammeldags værelser på en gang, men i den nye bygning vil de bo i klynger af tre små boliger, hvor de får eget toilet og bad, og et lille tekøkken. De får bedre muligheder for selv at vælge, om de vil være sociale eller vil have ro, hvilket ikke er så let lige nu, siger Anne Meldgaard.

På afdeling Pedersminde på Thorshøjsgård bor unge i alderen 15 til 30 år, som har autisme eller som ligger nederst i det normale begavelsesområde. Det nye byggeri skal tage højde for de behov, de har, og det kan være alt muligt:

- Mange af beboerne vil typisk søge ind i mørke rum, sådan lidt huleagtigt. Men den nye bygning vil have masser af ovenlysvinduer. Vinduerne sikrer, at de får noget lys, som er vigtigt for deres udvikling, forklarer Anne Meldgaard.

Den nye bygning bliver på 700 kvadratmeter og kommer til at stå færdig i sommeren 2021, hvor ni unge vil flytte ind i hver deres lejlighed. I alt bor der 25 på Thorshøjgård, hvoraf de otte lige nu bor på Pedersminde.

Beboerne bor der for at blive afklaret i forhold til, om de kan klare sig selv, og hvor meget støtte de eventuelt har behov for.