Første spadestik til fibernet

Mandag d. 8. marts blev første spadestik taget til endnu et fiberprojekt i Ishøj Kommune. Med spadestikket kan ca. 1.000 adresser i kommunen se frem til at få tilbud om adgang til lynhurtigt bredbånd, noget der glæder borgmesteren.

- Jeg er glad for, at vi nu tager hul på at rulle endnu mere fiber ud i kommunen. Fibernettet er den lynhurtige variant, når vi taler bredbåndsforbindelser, vel nok verdens bedste netforbindelse. Det er vigtigt særligt i disse corona-tider, hvor mange af os skal arbejde hjemmefra, og flere aktiviteter foregår virtuelt. Samtidig er det vigtigt for vores erhvervsliv, så jeg er glad for, at vi nu står foran næste digitale skridt, udtaler Ole Bjørstorp.