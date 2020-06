Se billedserie Bydelshuset vil stå klar til brug i begyndelsen af året.

Første spadestik: Nyt byggeri skal danne ramme om nærvær og fællesskab

Det kommende boligområde i Greve, Tværhøjgård, som opføres af Ikano Bolig, er ved at tage form. Forleden tog borgmester i Greve, Pernille Beckmann (V), det første spadestik.

Sydkysten - 16. juni 2020 kl. 11:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byggeriet i Tværhøjgård ved Skovbo Allé i Greve er i fuld gang. De første beboere er allerede flyttet ind i første etape af de 230 rækkehuse. Nu er det første spadestik til bydelshuset "Nærvær" taget. Målet med bydelshuset er at skabe et rum, hvor beboere i boligområdet og i Greve kan mødes i uformelle omgivelser og skabe relationer til gavn for lokalmiljøet. Omdrejningspunktet vil være en café drevet af frivillige fra lokalområdet, hvor nye og gamle beboere i Greve kan lære hinanden at kende. Fællesskab og socialt sammenhold er grundelementerne i Ikano Boligs boligprojekter.

- Vi indleder nu opførelsen af Ikano Boligs første Nærvær, som vil danne rammerne for yderligere interaktion mellem områdets beboere. Vi er overbeviste om, at gode sociale relationer er afgørende for at skabe et velfungerende boligområde, og det er naturligvis frivilligt. Men vi håber, at beboerne vil blive glade for denne del af Tværhøjgård, og at de vil tage del i det sociale aktiviteter og dermed styrke fællesskab og sammenhold, siger Ikano Boligs direktør, René Brandt.

Greves borgmester, Pernille Beckmann, bakker op om fællesskabet og ser frem til, at der kommer gang i byggeriet.

- Jeg tror, vi har behov for at kende vores naboer, og vi har ventet spændt på at tage første spadestik til bydelshuset Nærvær. Bydelshuset vil være med til at danne rammerne om fællesskabet og det gode naboskab i hele Greve. Det glæder mig at se, at der bliver taget et socialt ansvar for at binde denne del af Greves beboere sammen. De seneste måneder har været en speciel og svær tid, og har vist os alle, at et stærkt sammenhold er afgørende for et godt hverdagsliv. Det vil Nærvær bidrage til, siger Pernille Beckmann.

Ikano Boligs fælleskabsudvikler, Cecilie Tarras Madsen, ser ligeledes frem til at Nærvær, nu kommer til at tage form.

- Jeg tror, at vi mennesker har behov for hinanden. Vi oplever igennem hele livet, at vi er mest noget, når vi er noget i kraft af andre mennesker omkring os. At kunne hjælpe andre og skabe noget sammen tror jeg er en helt naturlig drivkraft i os mennesker, og dette vil nu kunne foregå i Nærvær, siger hun.

Boligområdet i Tværhøjgård er i rivende udvikling. De første beboere er allerede flyttet ind i første etape af de 230 rækkehuse, som er 1- og 2-plans rækkehuse på mellem 90 og 125 m2 og samtidig med, at byggeriet af bydelshuset sættes i gang, tages der hul på anden etape af 30 nye rækkehuse. Bydelshuset ved Skovbo Allé vil stå klar i starten af 2021.

Om bydelshuset Et 200 kvm stort hus indrettet med en café, der let kan indrettes til fællesspisning, eller foredragssal. Derudover vil der være et anretterkøkken og et multirum, som kan benyttes til puderum til børnene eller yogaundervisning. Bydelshuset vil også have et værksted, hvor man har mulighed for at sætte en keramikovn op - derudover er det de perfekte rammer til at reparerer sin cykel eller andet. Det er op til alle brugerne og medlemmerne af foreningen Nærvær, hvordan de vil benytte sig af alle de muligheder bydelshuset lægger op til, og hvordan det hele skal indrettes.