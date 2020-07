Send til din ven. X Artiklen: Første spadestik: Mosedeskolen renoveres igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Første spadestik: Mosedeskolen renoveres igen

Sydkysten - 04. juli 2020 kl. 08:17 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en tydeligt begejstret skoleleder, der fredag formiddag kunne byde velkommen til første spadestik på Mosedeskolen.

For det betyder, at den renovering af skolen, som byrådet endeligt godkendte tilbage i november sidste år endelig for alvor kan gå i gang.

- Vi er færdige med at rive ned, og nu begynder genopbygningen af skolen, lød det i skoleder Jens Olsens tale.

Han henviste til de to pavilloner, som skal nedrives, fordi man i forbindelse med en tagrenovering fandt ud af, at de var i så dårlig stand, at de ikke stod til at redde.

Dog er det kun den ene, der er jævnet med jorden, da den anden skal sørge for, at der er plads nok under renoveringsprojektet.

- Jeg vil rose kommunens politikere for at være fremsynet, og når renoveringen er færdig vil Mosedeskolen være godt rustet til fremtiden, sagde Jens Olsen.

Gode kvadratmeter Det var Claus Jensen (V), formand for skole- og børneudvalget, der fik æren af at tage det første spadestik.

- Jeg ved, at I har glædet jer til, at byggeriet ville komme i gang, side vi i 2018 første gang besluttede,

at renoveringen skulle gennemføres, sagde han.

- Nu er vi i gang, og skolen vil i fremtiden få en mere synlig hovedbygning, og selvom kvadratmeterne bliver færre, så kommer de til at være langt bedre udnyttet, sagde han.

Når Mosedeskolen står klar om 358 arbejdsdage, som skoleder Jens Olsen udtrykte det med et smil, vil den mest synlige forandring være, at en af gangene ud mod parkeringspladsen bliver forlænget.

Her vil den nye hovedindgang også komme til at ligge, i dag ligger den som bekendt omme ved cykelstien.

- Der bliver tale om en mere naturlig indgang, og her vil administration og andre forældrerettede tiltag ligge, siger Jens Peter Fisker, souschef på Mosedeskolen.

Det er ham, der har haft den overordnede kontakt med kommunen omkring byggeriet.

- Grundidéen med den tilbygning, vi skal have, er at følge det oprindelige byggeri, hvor man fra midtergangen ned gennem skolen har adgang til flere små gange med klasselokaler.

- Den store forskel bliver, at der nu vil være lokaler på begge sider af nogle af gangene, siger Jens Peter Fisker.

Seneste tiltag Der er tale om den seneste af flere større og mindre renoveringer, som Mosedeskolen har gennemgået henover de seneste seks til syv år.

I 2014 var det skoleplus-projektet, der satte fokus på børns bevægelse i forbindelse med den nye skolereform, og her blev der også etableret vinduer ned til idrætssalene, som ligger i kælderplan for at skabe mere åbenhed.

Dengang blev der også etableret arealer, som udfordrer børnene til at bevæge sig på klatrevægge, i reb og på rutschebaner.

For nogle år siden var det indeklimaet, der blev rettet fokus mod, og her blev der etableret nyt ventilationssystem, og i samme ombæring fik man også ordnet lofter og i nogle tilfælde lagt nyt linoleum på gulvet.

Mosedeskolen kunne tidligere i år fejre 50 års jubilæum, og som Jens Olsen pointerede i sin tale, så bliver skolen gjort klar til 50 år mere.