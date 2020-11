Se billedserie Industriskellet 10 skal i fremtiden bruges til regnvandshåndtering og som et grønt område for Ishøjs borgere. PR-foto

Første skridt til klima-park i Ishøj er taget

Ishøj Kommune har købt en grund i det lille erhvervsområde, som om nogle år skal omdannes til et grønt område i en fremtidig klimapark.

Ishøj Kommune har store planer for det lille erhvervsområde ved Ishøj Strandvej, som er ved at blive omdannet til et kombineret bolig- og erhvervsområde.

Onsdag den 7. oktober blev underskrifterne sat på en købsaftale og en lejekontrakt for Industriskellet 10, som skal bane vejen for et 3000 kvadratmeter stort grønt og rekreativt område på grunden. Planen for Industriskellet 10 er, at bygningen på grunden skal rives ned om 2-4 år og erstattes med et område, der skal bruges til regnvandshåndtering og samtidig fungere som et grønt område med blandt andet bænke, plads til leg, spil mm. for Ishøjs borgere.

Det kommende grønne område på Industriskellet 10 skal koble bydelen sammen på tværs af Industrivangen og Industriskellet og skabe en forbindelse med den grønne kile, som ligger syd for området. Det skal være muligt for både gående og cyklister at komme på tværs af Industrivangen og Industriskellet via det grønne område.

Fremragende samarbejde med kommunen

Sælgeren af grunden er virksomheden NGL Nordic, som blandt andet producerer håndsprit. De er endnu ikke klar til at flytte, så aftalen er, at virksomheden i de næste 2-4 år lejer grunden af Ishøj Kommune.

- Det er en rigtig god aftale, vi har fået skruet sammen, som giver os nogle år at løbe på. Den primære plan nu og her er at købe en grund og bygge nyt. Vi vil meget gerne blive i Ishøj Kommune. Vi har haft et fremragende samarbejde med kommunen i de 15 år, vi har været her, siger administrerende direktør for NGL Nordic, Birger Krogh.

Hos Ishøj Kommune er der også stor tilfredshed med aftalen.

- Vi sikrer med aftalen, at vi får råderetten over området samtidig med, at vi giver sælger god tid, op til fire år, til at finde et andet sted at drive virksomhed. Vi vil rigtig gerne hjælpe dem, så de kan blive i kommunen, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

Med aftalen har Ishøj Kommune taget det første skridt til en kommende klimapark, som grunden på Industriskellet 10 blot er en lille del af. Klimaparken skal sikre en løbende afvanding af al regnvand fra området ved Ishøj Strandvej.

- Vi skal ikke bare bygge boliger. Vi er også nødt til at sørge for, at der er grønne områder, som beboerne kan nyde, så det fortsat er attraktivt at bosætte sig i Ishøj. Samtidig skal vi også gøre noget ved de udfordringer, det giver, at klimaet ændrer sig, og vi skal passe på vores klima og miljø, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

Klimatilpasning giver plads til grønne oaser

Klimaparken i det lille erhvervsområde skal bidrage til at løse udfordringen med, at vandet samler sig på overfladen pga. meget asfalt og andre belægninger. Det er særligt en udfordring i de centrale dele af byen.

Løsningerne på udfordringen med overfladevand giver nye muligheder for at skabe grønne oaser i byen. Fx kan bassiner til regnvand og regnvandskanaler ikke kun bruges til at tilbageholde, forsinke, nedsive og styre regnvandet - de kan også fungere som en del af et rekreativt område i byen, hvor borgerne både kan nyde vandet og de grønne områder.

Klimaparken bliver indrettet på en måde, så der tages hensyn til miljøet, og så alle får en god oplevelse, når de færdes i området. Det kan fx ske ved at gøre plads til grønne områder som på Industriskellet 10 og ved at give vejene et grønt design med træer.