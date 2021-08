Før renoveringen levede området op til det der ry... Nu er her fedt

Fra bar mark til provinsby

- Hvis du så ud over kålmarkerne ved Køge Landevej, kunne du se helt til landsbyen, forklarer Per Madsen, som var borgmester fra 1974 til 2000. Han flyttede til Ishøj i 1956 og var indbygger nummer 1990. I løbet af få år voksede Ishøj fra sommerhusområde til en halvstor by. I 1961 vedtog Folketinget Køge Bugt Planen, som havde til formål at skabe en række nye byer og dermed boliger til de, der flyttede ud i forbindelse med de omfattende saneringer i København. Ishøj var en af de nye byområder.

Da arkitektfirmaet Koorporativ Byggeindustri A/S i 1968 afslørede planerne for Ishøj-Planens 2000 lejeboliger, sad Per Madsen i sognerådet, og fulgte derfor udviklingen af Ishøj fra nærmeste hold.

Ishøj blev i de år udbygget med noget nær raketfart. Blev de første almene boliger taget i brug, Ishøj Centrum. I 1970-1971 blev Vildtbanegård Afdeling 1 bygget.

- Da vi kom til Ishøj i 1963, boede her under 3000. 12 år senere boede over 15000 mennesker, forklarer Steen Skovhus, formand for Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening.



Ville bygge provinsby



Kommunen opkøbte landbrugsområder fra de lokale landmænd, som blev bebygget. Og Per Madsen havde en plan for, hvad sådan en by skulle indeholde:

- Vi ville bygge en by, som skulle sammenligne sig med en provinsby af den bedste slags. I 1975 henvendte vi os til Gallup for at finde ud af, hvad folk ønskede sig i Ishøj. Det blev til det, vi i dag praler med, forklarer han og nævner, at der er masser af kultur og idrætstilbud, ligesom der er indkøbsmuligheder og institutioner. S-togsstationen, som hurtigt blev landets næsttravleste efter Nørreport, åbnede i 1976, og Ishøj Bycenter blev indviet i 1977.

- I 1977-78 fik vi bygget et nyt stort plejecenter, Kærbo, og i årene efter blev Torsbo renoveret, siger Per Madsen. Han fortæller, man holdt fester for at ryste den nye by sammen.

Folk fra det sanerede København havde dog ikke den ønskede lyst til at rykke til Ishøj. Derfor stod hele 800 lejligheder uden beboere.

I 1972 var Ekstra Bladet forbi Ishøj-Planen, hvor de kunne konstatere at halvdelen af byggeriet var færdigt, men kun en femtedel af lejlighederne udlejet, og bygherren, AAB, kæmpede for livet:

- Det er den gale vej at gå, men det er den lempeligste måde, vi kan undgå konkurs på, lød det fra boligforeningens daværende direktør Finn Trier til Ekstra Bladet.

Lejlighedernes pris var blandt årsagerne til, at de ikke kunne lejes ud. Samtidig var inflationen så stor, at man lige så godt kunne låne til et hus:

- I 70erne begyndte man at snakke om villa, volvo og vovse – det blev idealet. Indskuddet i lejlighederne var op mod 12000 kroner, og folk skulle låne til det hele. I stedet lånte folk til at bygge hus. Og så stod vi der med vores tomme lejligheder, forklarer Per Madsen.

- Man sad lidt stramt i det de første år. Herefter havde inflationen gjort, at man efterfølgende boede billigt, forklarer Steen Skovhus.



Nye indbyggere



De folk, der bosatte sig, kom fra hele Danmark, men det var ikke nok:

- Inden længe blev det indvandrerne, fremmedarbejderne fra Tyrkiet og Pakistan, som dengang boede i barakker nede ved Avedøre, som flyttede ind. De kunne jo se, at hvis de gik sammen fire mand, så kunne de jo få en billig lejlighed. Der gik ikke længe, så fik de deres koner op også, forklarer Per Madsen.

Men der var grænser for, hvor mange man kunne tage i mod i Ishøj:

- Vi anbefalede, at der højest boede en eller to indvandrerfamilier i hver opgang, forklarer Per Madsen, som var blandt landets første til at tale om en dansk indvandringspolitik. Samtidig begyndte andre kommuner at sende belastede familier til Ishøj:

- Vi havde kapacitet, men var en af landets fattigste kommuner. De andre steder havde de ingen kapacitet dengang i 80erne, forklarer Per Madsen.

Ishøj stod pludseligt stod med et stort socialt problem, med mange unge mennesker, som mistrivedes.

- Det var nogen, som ikke faldt til i skolen og rendte på gaden. Vi havde nogle teenagepiger, som kunne bruge deres krop til at få nogle lommepenge til piller og så videre. Der var drenge, som lavede lidt hærværk og indbrud, fortæller Steen Skovhus, som ad flere omgange arbejde som pædagog i området.

Man skulle helt frem til efter årtusindeskiftet, før området for alvor fik et løft med omfattende renoveringer, og ifølge Steen Skovhus har de gjort en kæmpe forskel:

- Det var nedslidt betonbyggeri. Det var gråt og sort og kedeligt. Det skabte ikke nogen lyst til at gøre og virke i området. Det at man valgte at ofre 1,5 milliarder på at renovere bygningerne og områderne gjorde, at alle blev løftet. Beboerne blev mere stolte. Det var nu et dejligt sted også udvendigt.