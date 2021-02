Se billedserie Helle Vallentin Milholt har købt Klinik For Fodterapi af Anette Understrup, som bliver som fodteapeut i klinikken. De to er glade for aftalen og samarbejdet. Foto: Helle Midskov

Fodklinik skifter ejer

Sydkysten - 10. februar 2021 kl. 18:50 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Helle Vallentin Milholt, som er nyuddannet fodterapeut, har 1. februar købt Klinik For Fodterapi i Egedal Centret i Karlslunde af Anette Understrup, der har haft klinikken siden 1998.

- Jeg kniber mig nogen gange i armen. Tænk sig - at det, jeg gik og drømte om, skulle gå i opfyldelse, siger en meget glad Anette Understrup og fortsætter:

- Jeg ville gerne sælge klinikken til den helt rigtige, hvor det var muligt for mig at fortsætte lidt endnu. Det kan jeg nu, hvor jeg har solgt til Helle, og det er aftalt, at jeg fortsætter med at arbejde her på klinikken. Der har fra start været en god kemi, så det er jeg helt tryg ved. Jeg er glad for mit arbejde og har svært ved at skippe det, jeg har levet og åndet for i så mange år. Jeg er simpelthen ikke færdig med at "lave fødder". Jeg fylder 62 i år og vil gerne gøre overgangen til pensionisttilværelsen, så blød som det er muligt, forklarer hun.

Anette Understrup åbnede Klinik For Fodterapi tilbage i 1998. De første tre år drev hun klinikken fra udestuen i privatboligen, men pladsen blev for trang, og hun rykkede til de rummelige lokaler på Egedal 11, hvor der er fire fodterapeuter, som har lejet sig ind hos hende. Klinikken ligger dør om dør med hudlæge, tandlæge med flere i sundhedscentret i Egedal Centret i Karlslunde.

Det var netop størrelsen på klinikken og placeringen midt i et sundhedscenter, der fik den nye ejer, Helle Vallentin Milholt, til uopfordret at kontakte Anette Understrup for at høre, om hun ville sælge.

Nyuddannet - Jeg bor i Greve og har lige fra begyndelsen af min uddannelse været på udkig efter en stor og veletableret klinik og gerne i lokalområdet. Så det er dejligt, at det lykkedes, så jeg kunne starte samtidlig med, at jeg er færdiguddannet som statsautoriseret fodterapeut, fortæller Helle Vallentin Milholt, som overtog klinikken den 1. februar.

Selv om 39-årige Helle Vallentin Milholt er nyuddannet fodterapeut, så har hun en solid sundhedsfaglig baggrund.

- Ja, man kan næsten sige, at jeg er gået fra den ene ende til den anden, smiler Helle og fortsætter:

- Jeg er også uddannet klinikassistent og har i mange år arbejdet hos en tandlæge. Det var alle mulige opgaver, men nogle gange så træder det sundhedsfaglige i det job lidt i baggrunden til fordel for en række praktiske opgaver. Så jeg vidste godt, at jeg på et tidspunkt gerne ville noget andet, men det skulle forsat være indenfor sundhedssektoren. Jeg er sikker på, at fodterapeut er det helt rigtige, fortæller Helle, som har meget fokus på at yde en god pleje og gøre det godt helt ned i detaljen.

- Beslutningen om at springe ud som selvstændig med ansvar for en stor klinik, så snart jeg stod med eksamensbeviset i hånden, passer godt til mig. jeg vil gerne tage ansvar og have mange omkring mig. jeg glæder mig til for alvor at arbejde med klinikken og samarbejdet med de andre fodterapeuter, uddyber hun.

Vi har åbent Selv om der er nok at se til i klinikken, hvor patienterne bare ringer eller booker en tid online mandag til lørdag, så har der her i coronakrisen været lidt længere mellem telefonopkaldene.

- Det skyldes, at mange tror, vi har lukket, men vi har åbent, som vi plejer, og der er ikke nogen ventetid. Vi er en del af sundhedssektoren som statsautoriserede fodterapeuter og må lave alle former for fodbehandling, forklarer Helle Vallentin Milholt.