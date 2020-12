Fodboldskole-billetsalg er begyndt

Torslunde: Torslunde-Ishøj IF afholder fodboldskole i uge 30 i 2021. 2. december kl. 10.00 begyndte billetsalget, og det giver chancen for sikre deltagelse og købe en populær julegave, som giver børn og unge en aktiv fodbolduge i til sommer.

Sidste år deltog mere end 24.000 danske børn og unge på en af DBUs fodboldskoler. I 2021 står Torslunde-Ishøj IF klar til at give børn og unge en uforglemmelig uge i deres sommerferie.

Klubben glæder sig til at åbne dørene for fodboldglade børn og unge, som kan se frem til en lærerig uge med mere end 25 timers træning. Fodboldskolen er for både begyndere og erfarne spillere, og de kommer alle til at møde gode holdkammerater, venner og dedikerede trænere.