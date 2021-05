PR-foto: Vallensbæk Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Flyverdragt, tangokat og trommespil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flyverdragt, tangokat og trommespil

Sydkysten - 14. maj 2021 kl. 09:10 Kontakt redaktionen

Vallensbæk: Hverdagens udeliv i daginstitutionerne kan naturligvis også indeholde sang, musik, dans og fællesskab. Så den nye koncertpåklædning er en flyverdragt, når man skal til legepladskoncert - og koncertstolen er en spand.

De seneste par måneder har bandet Spandango været rundt til alle daginstitutioner i kommunen for at spille for børn og voksne. Med sig havde de en kæmpe stak spande.

Undervejs i koncerten oplevede børnene både, at man kunne sidde på spanden, danse rundt om spanden, kravle ind under spanden, spille rytmer på spanden - og flyve på spanden. På den måde kom der masser af bevægelse, dans, rytme og sjov ind i koncerten.

Legepladskoncerterne blev gennemført, uanset som der var solskin, overskyet eller regnvejr.

Ved en af koncerterne oplevede børnene oven i købet, at der kom en lille haglbyge lige præcis, da de i koncert-fortællingen var ved at flyve til Norge - så naturen spillede med i koncerten.

Sange er vores fælles sprog og kultur

- I Danmark har vi rigtig mange gode børnesange, ligesom vi har en stor fællessangsskat, som alle generationer synger med på, siger Vallensbæk Kommunes musik- og kulturfagskonsulent Julie Smed Jensen.

Hun mener, at det er helt særligt for Danmark, at vi har den stærke tradition med børnesange.

- Sangene binder tråd fra generation til generation og gør, at vi kan synge sange sammen børn og voksne. Koncerterne med Spandango er opbygget omkring børnesang-skatten med sange som 'Jeg gik mig over sø og land', 'Min kat den danser tango', 'Oppe i Norge, der boede tre trolde', 'Jeg ved en lærkerede' og 'Jeg er en glad lille cowboy'. Så det er både folkesange overleveret fra generation til generation samt sange af komponister fra forskellige perioder fx Carl Nielsen og Povl Kjøller, fortæller hun og tilføjer, at sang også er en væsentlig vej til blandt andet sproglære.

- Gennem sangen lærer vi at udtale mange forskellige ord og udtrykke forskellige følelser og stemninger. Og de mange fine fortællinger i sangene åbner for en uendelig fantasi-verden, hvor hele kroppen bare vil danse og lege med, siger Julie Smed Jensen.