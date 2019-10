Flygtningehjælpen mangler indsamlere

Pengene sikrer, at Dansk Flygtningehjælp kan sætte hurtigt og effektivt ind, når katastrofen rammer et nyt sted, og mennesker akut får brug for mad og tag over hovedet. For 218 kr. kan Dansk Flygtningehjælp give en familie på flugt det nødvendige udstyr til at bygge et midlertidigt hjem.

Pengene fra indsamlingen bliver brugt i nærområderne til verdens konfliktzoner. I år går pengene i særlig grad til at give mennesker på flugt tag over hovedet - for alle mennesker har brug for et hjem for at overleve. Det gælder i verdens største flygtningelejr i Bangladesh, hvor næsten én million mennesker lige nu er stuvet sammen under usle forhold. Det gælder i Yemen, hvor sulten truer 10 millioner mennesker på livet. Og det gælder for millioner af syrere, der fortsat er tvunget på flugt fra krigens ødelæggelser i enten deres eget land eller til et af nabolandene.