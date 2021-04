Her er det Michael Petersen med familie, som er ude at samle ind. Foto: privatfoto.

Flot indsamling i regn og slud

Da lokalafdelingen ikke havde indsamlere til at dække hele kommunen, vil flere borgere modtage en pjece og et girokort i deres postkasse, så der vil stadig være en mulighed for at bidrage. Her er der igen nogle frivillige, som har budt ind på den opgave, også en stor tak til dem.