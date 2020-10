Se billedserie Der var flødeboller, diplom og pokal til de største sparere. Kommunen har fokus på at minimere udledningen af co2, og belønner derfor børnene for at hjælpe.

Send til din ven. X Artiklen: Flødeboller for bæredygtighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flødeboller for bæredygtighed

Sydkysten - 18. oktober 2020 kl. 17:24 Kontakt redaktionen

Vallensbæk: Som Klimakommune har Vallensbæk ekstra fokus på at udlede mindre CO2 år for år. Når institutionerne sparer på el, vand og varme, er det blot én af mange indsatser for at gøre vores klimaaftryk mindre.

En Klimakommune er en kommune, der har indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Med en Klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening forpligter Vallensbæk sig til at nedbringe CO2-udslippet fra deres aktiviteter og ejendomme med minimum to procent om året.

De institutioner, der har haft den største procentvise besparelse, blev mandag eftermiddag belønnet med diplomer, pokaler og flødeboller.

Løkkebo har sparet mest på el og varme

Da alle børn var samlet i legepladsens sandkasse, tog institutionsleder, Anja Stender, en af Løkkebos to pokaler og løftede den op, så børnene kunne se den. Hun spurgte børnene, hvad det var og i kor kunne de råbe: "Det er en pokal!"

Og på tillægsspørgsmålet om, hvorfor man får en pokal, kunne langt de fleste svare, at det får man, når man har vundet noget.

Daginstitutionen Løkkebo er den af Vallensbæks institutioner, der har sparet mest på el og varme i 2019. Institutionen har på et år reduceret deres el- og varme forbrug med henholdsvis 11 og 17 procent. Derfor fik de mandag eftermiddag overrakt to flotte pokaler, to diplomer og en masse flødeboller.

Birkely har sparet mest på vandet

Hos Birkely, der er nabo til den dobbelte pokalvinder Løkkebo, kunne man også hæve en pokal over hovedet. Birkely er nemlig den institution i Vallensbæk, der har sparet mest på vandet i 2019, og har formået at reducere deres vandforbrug med hele 45 procent på et år.

- Vi vinder helt sikkert fordi, vi er gode til ikke at lade vandet løbe, mens vi vasker vores hænder, sagde Birkelys institutionsleder, Judy Svendsen, til børneflokken, der var samlet på institutionens legeplads.

Og da alle havde beundret pokalen, som hun havde hævet over hovedet, spurgte hun: "Er der nogen, der kan spise en flødebolle?" og dertil lød der et højt og rungende "ja" fra hele flokken.