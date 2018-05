Flextur: Derfor kan man ikke få sin barnevogn med

Sydkysten har kontaktet Movia for at høre, hvad det skyldes og har fået et skriftligt svar fra Movias flextrafikchef, Jens Peter Langberg.

- Movias Flextur giver borgerne bedre adgang til kollektiv transport på tider og steder, hvor der er langt til bus eller tog. Vi har valgt ikke at medtage barne- eller klapvogne i Flextur, da chaufføren så skal bruge ekstra tid på at spænde barnestole samt barne-/klapvognene fast. Og det vil gøre turen meget dyrere. Det, at kunden skal medbringe en barnestol i den rigtige størrelse, vil også besværliggøre rejsen i forhold til rejser i bus, hvor barnet kan blive i barnevognen under kørslen, udtaler Jens Peter Langberg og påpeger, at det er et lovkrav, at passagerer og større genstande skal fastspændes under kørsel i Flextrafik.