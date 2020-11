Flexkapacitet donerer pris til Menighedsplejen

Hovedparten af Erhvervsprisen 2020 kan nu sikre julehjælpen til en række familier i et år, hvor den frivillige forening har været afskåret fra at holde de sædvanlige indsamlingsarrangementer.

Det er to måneder siden, Flexkapacitet modtog Erhvervssammenslutningens Erhvervspris 2020. Siden da har ejerleder, Helene Koers været i tænkeboks, for at finde det helt rigtige, gode formål at donere en del af pengene til, og valget blev truffet, da hun hørte om Menighedsplejen i Vallensbæk.