Flertal forkastede forslag om mere åbenhed om Solrød Biogas

Sydkysten - 10. januar 2021 kl. 16:36

Forslag fra byrådsmedlem, Emil Blücher (LA), om indførelse af ejerstrategier i Solrød Kommune blev stemt ned på byrådets seneste møde. Det samme gjorde ændringsforslag fra Henrik T. Larsen (SF) om at lade administrationen i kommunen udarbejde fordele og ulemper ved at have en ejerstrategi.

Liberal Alliances Emil Blücher havde valgt at bruge retten til at få behandlet et medlemsforslag om indførelse af ejerstrategi for Solrød Biogas A/S samt andre selskaber, som Solrød Kommune ejer helt eller delvist. I nogle andre kommuner, er det kutyme, at der udarbejdes en ejerstrategi for selskaber, som kommunen ejer helt eller delvist. Dette gælder eksempelvis for nabokommunen - Køge.

- Vi har brug for mere åbenhed, og byrådet skal inddrages i væsentlige beslutninger om Solrød Biogas, og det vil en sådan strategi give mulighed for. Ejerstrategien har til formål at sikre, at byrådets overordnede forventninger til selskabet imødekommes. Samtidig sikres det, at der er fuld gennemsigtighed i forhold til, hvad formålet med ejerskabet er, samt hvilke roller og ansvar henholdsvis ejer, bestyrelse, myndighed og selskabets direktion har. En sådan ejerstrategi foreligger ikke for Solrød Biogas A/S vedkommende, begrundede Emil Blücher sit forslag.

Nogle af de steder, hvor Emil Blücher mener, at åbenheden halter, og hvor der kunne gøres mere, er blandt andet, at referater fra bestyrelsesmøder i Solrød Biogas A/S, driftsjournalerne samt interne regnskaber i videst mulig omfang skal gøres tilgængelige for offentligheden.

- Flere byrådsmedlemmer har med baggrund i frasalg af areal til opgraderingsanlæg, indgåelse af aftale om levering af gas til opgraderingsanlæg, samt udbud af 15-årig koncessionsaftale, tilkendegivet, at Solrød Kommune som ejer ikke i tilstrækkelig grad er blevet forelagt disse væsentlige beslutninger. Dette understreger behovet for en ejerstrategi for Solrød Biogas A/S, sagde forslagsstilleren, som ønskede, at administrationen skulle sørge for et temamøde for Solrød Byråd i januar, med fokus på udarbejdelse af en ejerstrategi for Solrød Biogas A/S.

Den opfattelse var HavdrupListens Henning Christiansen ikke enig i.

- Der sidder allerede tre medlemmer af byrådet i bestyrelsen, så 12 ud af 19 byrådsmedlemmer er repræsenteret, sagde Henning Christiansen, som mente, at indførelse af ejerstrategi blot ville være såkaldt unødvendigt papirarbejde.

Han blev suppleret af Venstres Lene Stevnhoved, som oplyste, at der rent faktisk sidder fire byrådsmedlemmer med ved bordet i Solrød Biogas A/S. Lene Stevnhoved sagde, at hun oplevede Emil Blüchers indlæg som mistillid til det arbejde, som byrådets nuværende repræsentanter udfører.

Jonas Ring Madsen (S) bakkede op om Emil Blüchers forslag med den begrundelse, at ejerstrategi ville give fuld tranparens, og det måtte være i alle interesse.

Et flertal på 10 bestående af Venstre, De Konservative og HavdrupListen fejede forslaget af bordet.

For medlemsforslaget stemte naturligt nok forslagsstiller Emil Blücher ( Liberal Alliance), De Radikale og Socialdemokratiet - i alt fem. Hverken for eller imod stemte SF's to byrådsmedlemmer, som benyttede lejligheden til at stille et ændringsforslag.

Ændringsforslaget fra Henrik T. Larsen (SF) gik ud på at oversende Emil Blüchers forslag til behandling i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget med henblik på at få en forvaltningsmæssig belysning af omkostninger og muligheder ved at udarbejde en ejerstrategi for Solrød Biogas A/S. Ændringsforslaget blev ligeledes forkastet. For ændringsforslaget stemte 7: De Radikale, Liberal Alliance, Socialdemokratiet og SF. Imod ændringsforslaget stemte 10: HavdrupListen, Venstre og De Konservative.

Fraværende ved behandling af punktet og begge forslag var: Hans Odder fra De Konservative og Brian Mørch fra Dansk Folkeparti.