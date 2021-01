Flertal for nyt biogasanlæg

Endnu et biogasanlæg i Solrød kom mandag aften et skridt nærmere, da et flertal stemte for ny lokalplan og miljøgodkendelse.

Sydkysten - 27. januar 2021 kl. 07:29 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Et flertal på 13 medlemmer af Solrød Byråd bestående af Venstre, De Konservative, HavdrupListen og SF stemte mandag aften efter en meget lang debat for en ny lokalplan og en miljøgodkendelse for et nyt biogasanlæg ved Åmarken i Solrød Kommune. Mod stemte seks: Socialdemokratiet, Liberal Alliance, De Radikale og Dansk Folkeparti.

Siden 2012 har et område ved Åmarken i kommuneplanen været udlagt med en mulighed for, at der kan opføres biogasanlæg, og på årets først byrådsmøde over Skype besluttede flertallet en ny lokalplan og at give en miljøgodkendelse til virksomheden Solrød Bioenergi ApS.

Den nye lokalplan erstatter den tidligere lokalplan for området og fastlægger både rammerne for Solrød Biogas A/S, som allerede er beliggende i området, og giver mulighed for, at der kan etableres et nyt biogasanlæg.

100 høringssvar

Forud for byrådets beslutning har forslaget til lokalplanen og miljøgodkendelsen været i høring i otte uger, og der har været afholdt et digitalt borgermøde. Der er i høringsperioden kommet 100 høringssvar fra 64 afsendere. Borgernes kommentarer har betydet nogle ændringer i lokalplanen f.eks. i forhold til bygningshøjde, en afskærmning mod Jersie samt ændringer i miljøgodkendelsen om tidspunkter for, hvornår lastbilerne må køre til og fra anlægget.

Ved behandlingen i byrådet lagde borgmesteren for.

- Det er en sag, som har haft stor bevågenhed. Der er kommet mange høringssvar og besvarelser til høringssvar. Et rigtig godt, kvalificeret og gennemarbejdet materiale og beslutningsgrundlag, sagde borgmester Niels Hörup (V).

Har kun fået små ændringer

Emil Blücher fra Liberal Alliance var ikke begejstret.

- Lige siden jeg hørte om det første gang, har jeg været skeptisk. Sjældent har vi set så mange aktive borgere. Men det ser ikke ud til at hjælpe. Det er kun blevet til små ændringer. Jeg køber ikke argumenterne for at opføre biogasanlægget, selv om der er fordele og ulemper. Men jeg stemmer nej. Solrød har allerede taget sit ansvar og skal ikke være en skraldespand for hele Sjælland, var ordene fra Liberal Alliances byrådsmedlem, som også var bekymret for udsigten til den øgede trafikbebelastning på Roskildevej med både et biogasanlæg mere og det kommende transport- og logistikcenter.

Claus Redder Madsen (SF) var langt mere positivt stemt.

- I SF støtter vi det med oprejst pande. Vores holdning er, at det er et godt projekt. Omkring lugt, støj og transport er vi i nogen grad blevet imødekommet. En klimaindsats kræver, at det ikke kun sker inden for kommunegrænsen. Vi skal være mere grønne, sagde han.

Grønne ville alle 19 byrådsmedlemmer gerne være, det var bare lidt på hver sin måde.

Dansk Folkepartis Brian Mørch meldte klart ud, at Solrød har et biogasanlæg og det måtte være nok, men det var HavdrupListens Henning Christiansen ikke enig i.

- Byrådet tager ansvaret for at fremme den grønne omstilling. Det er godt for miljøet, klimaet, virksomhederne og borgerne, pointerede han.

Hvad med solceller? Jonas Ring Madsen (S) ville også gerne klimatiltag, de skulle bare være fornuftige.

- Men det skal ikke ske med hovedet under armen. Vi er imod endnu et stort biogasanlæg i Solrød, og som kommer til at ligge tæt på Jersie og Solrød Strand. Det er en dårlig ide. Jeg har hørt fra borgere, at lugtgenerne er blevet værre. I Vordingborg har de etableret en solcellepark, som leverer til 25.000 boliger. Det er smart, Vi er stolte af det nuværende biogasanlæg. Men kigger vi ind i det kommende anlæg, så er det et projekt med flere minusser end plusser, sagde Jonas Ring Madsen, og det vakte genlyd hos De Radikale.

Bo Nygaard Larsen fra De Radikale sagde:

- Mange borgere føler, at de ikke bliver hørt om deres bekymringer, og selvom der måske er blevet afholdt de møder, loven foreskriver, står vi altså med mange frustrerede borgere. Og jeg deler deres frustration. For mig ligner det nye biogasanlæg et politisk projekt, der for enhver pris skal presses igennem. Så hellere solceller, som Socialdemokratiet foreslår. Den er vi Radikale med på.

Den konklusion var de Konservatives Hans Odder langt fra enig i.

- Der er netop blevet lyttet til borgerne. Jeg hører, at det er en skandale. At vi skal være en skraldespand. Det er godt, at Roskilde ikke havde samme tilgang, da de byggede ARGO (ARGO Affaldshåndtering Red.). Vi skal hjælpe hinanden, hvor det kan lade sig gøre og giver mening, slog han fast.

God dialog og tone Peter Klokker (V) tog ordet og havde lidt af en opsang med til måske de øvrige politikere om at tale pænt til hinanden.

- Jeg kan ikke forstå, at I ikke vil tage ansvaret for klimaet og miljøet. Det er respektløst. Jeg savner den gode dialog. Biogasanlæg er ikke kønt at se på, og omkring lugt, så lugter sådanne anlæg lidt. Omkring udseendet får vi lavet en afskærmning. Man kan gøre mange ting, hvis man taler pænt til hinanden. Jeg hører fra mange borgere, at de er stolte over, at Solrød giver et bidrag til landets klima med et biogasanlæg. Og det er ikke affald, der skal køres til anlægget. Det er grøn energi, sagde Venstres Peter Klokker.

Argumenterne bølgede frem og tilbage, og der blev ikke flyttet en eneste stemme hos de folkevalgte. Borgmesteren konkluderede da også til slut, at der ikke var enighed.

- Nogle synes godt om planerne om endnu et biogasanlæg, og nogle borgere er mere kritiske over for planerne, og det er helt naturligt, at der er forskellige holdninger til et stort projekt som dette. Samtlige høringssvar er naturligvis blevet læst og taget med i betragtning af det videre forløb, sagde borgmester Niels Hörup, og satte punktum for sagen i byrådet, som blev vedtaget med stemmerne 13 for og 6, der var mod lokalplan og miljøgodkendelse.