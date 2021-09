Også i 2013 havde man en valgbus i Ishøj. Dengang så den sådan ud. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Flere skal stemme: Ishøj får valgbus

KV21. Landets laveste stemmeprocent ved seneste kommunalvalg, fandt man i Ishøj. Derfor vil en valgbus køre rundt og fungere som brevstemme-sted.

Sydkysten - 27. september 2021

Ishøj: Antallet af personer, der afgav en stemme til kommunalvalget i 2017 var landets laveste. Kun 59,6 procent af de stemmeberettigede valgte at benytte den grundlovssikrede rettighed. To ud af fem valgte at lade være. I Vejleåparken stemte 46,9 procent altså et godt stykke under halvdelen.

Stemmeprocenten skal op! Derfor har Ishøj Kommune modtaget 485.000 kroner til valgbus, som skal fungere som brevstemmested. Pengene kommer fra Bolig- og Planstyrelsen, for at sikre en højere stemmedeltagelse.

- Valgbussen er ved at blive sat i søen. Den er blevet flot dekoreret og der står Ishøj Kommune Valgbus på den, forklarer borgmester Ole Bjørstorp (Ishøjlisten).

Målgruppen for puljen er vælgere, der bor langt fra de steder i en kommune, hvor man kan stemme eller områder med lav valgdeltagelse samt vælgergrupper med lav valgdeltagelse.

- Det er en fin mulighed for at få valgprocenten op. Vi går ud fra, at der gælder samme betingelser som for almindelige valg - at det ikke er nogen, der stiller op, som er tilforordnede på stedet, spurgte Lennart Hartmann Nielsen (V), da sagen blev diskuteret på seneste byrådsmøde. Det havde åbenbart været et problem tidligere:

- Vi kan også mindes, hvad der foregik på valgsteder for et par år siden, at der var agitation i forbindelse med valget. Det fik én en påtale for, lød det fra Poul Rikardt Jørgensen (DF).

Borgmesteren forsikrer, at ingen opstillede kommer til at køre med bussen:

- Der må ikke være politikere med sådan en bus, forklarer han.

Initiativet er det første for at få flere til at stemme. Borgmesteren kan ikke afvise, at der kommer flere:

- Der er sat folk på, som skal komme med gode ideer, siger Ole Bjørstorp.

Ishøj Kommune har fået den størst mulige pulje af Bolig- og Planstyrelsen, hvilket betyder, at kommunen selv ikke har nogen udgifter i forbindelse med bussen.