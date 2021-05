Flere pinseindbrud i kommunen: En enkelt indbrudstyv fanget på kamera

Natten mellem lørdag og søndag blev en indbrudstyv fanget på et privat overvågningskamera på Krogager, hvor han havde været inde i soveværelset efter at have aflistet vinduet. Manden beskrives som ung og iført mørk dynejakke og sorte bukser.

Mandag gik det ud over en villa på Gråbynkevej, hvor et stuevindue blev afmonteret, og herefter var der tegn efter gerningspersonen i hele huset.

På Pilevangen i Karlslunde har der været indbrud i et udhus på et tidspunkt mellem lørdag og mandag. Her er et vindue blevet brudt op, og der er blevet stjålet to guitarer og en forstærker til en el-guitar.