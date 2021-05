Loven om minimumsnormeringer betyder, at der i 2024 skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver målt på kommuneniveau og som et årligt gennemsnit.

Flere penge til normeringer i daginstitutionerne

Som en del af finanslovsaftlen for 2020 og 2021 modtager landets kommuner igen i år tilskud til hjælp til at øge normeringen i de kommunale daginstitutioner frem mod, at loven om minimumsnormeringer træder i kraft i 2024. Solrød Kommune modtager derfor knapt 3,7 mio. kr., og byrådet godkendte på byrådsmødet den 26. april 2021 bevillingen fra staten.