Politidirektør for Københavns Vestegns Politi, Kim Christiansen, fortæller, at man vil slå hårdt ned på folk, der affyrer raketter mod andre mennesker. Foto: Søren Schaadt Larsen

Flere på vagt nytårsaften: Slår hårdt ned på raketter affyret mod politi og beredskab

- Hvis beredskabet ikke kan få lov til at komme ind i boligområder på grund af, at nogen fyrer fyrværkeri af mod dem, så kan det jo koste menneskeliv, lød det fra politidirektøren, som vil svare igen med hård efterforskning, for at finde gerningsmændene til den type episoder.