Flere medarbejdere smittet med corona: Daginstitution lukker

Efter at have konstateret, at flere medarbejdere er blevet smittet med corona, har Ishøj Kommune valgt at lukke daginstitutionen Tvillingehuset midlertidigt med virkning fra i morgen fredag.

- Vi har konsulteret Styrelsen for Patientsikkerhed, og vi har på den baggrund besluttet midlertidigt at lukke begge huse i institutionen. Det er ud fra et forsigtighedshensyn og for at undgå smittespredning til børn og medarbejdere. Lige nu ved vi ikke, hvor lang tid Tvillingehuset vil være lukket. Derfor vil jeg opfordre forældrene til at holde sig orienteret via institutionens Børneintra, hvor der kommer ny information på mandag den 9. november. Vi vil løbende sørge for at holde forældrene informeret, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.