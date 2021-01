Flere kan få grøn fjernvarme i Vallensbæk Nord. PR-foto

Flere kan få grøn fjernvarme

Sydkysten - 16. januar 2021 kl. 14:15

Med klimaaftalen har Folketinget besluttet at udfase olie- og gasfyr for at erstatte dem med mere bæredygtige løsninger - specielt fjernvarme. Det forventes at reducere CO2-udledningerne på landsplan med 700.000 tons i 2030.

Vallensbæk Fjernvarme Nord er derfor ved at planlægge udbygning af fjernvarmeforsyningen, så den også dækker gasområderne på Rendsagervej, Løkketoften, Syvhøjvænge og Nørrebred. I alt får 623 nye husstande mulighed for at få fjernvarme.

Hvorfor vælge fjernvarme? Der er mange grunde til at vælge fjernvarme som varmekilde boligen. Det er nemt, billigt - og så er det en klima- og miljøvenlig teknologi med fremtid i, lyder det fra Vallensbæk Fjernvarme Nord.

- Varmen leveres lige til døren, og fjernvarmeselskabet står for vedligeholdelse af fjernvarmeledningen. Og levetiden er længere og investeringen mindre end for eksempel til varmepumper, fortæller ormand i Vallensbæk Fjernvarme Nord, Mogens Wilbert og tilføjer, at der er mange penge at spare på varmeregningen.

- Hvor stor besparelsen bliver, afhænger for eksempel af antallet af beboere i husholdningen. Men for langt de fleste bliver fjernvarme en gevinst, og dertil kommer den store miljømæssige gevinst: Et hus med fjernvarme udleder ca. 85 % mindre CO2 end et hus, der opvarmes med naturgas, påpeger Mogens Wilbert, der sigter mod at have godkendelsen af projektforslag og udbud på plads i løbet af foråret.

Udvidelsen af forsyningsområdet gennemgår forskellige faser. Blandt andet skal økonomien i projektet beskrives i en rapport. Fjernvarmeselskabernes økonomi skal hvile i sig selv, og dermed må de ikke tjene penge.

Derudover skal det undersøges, hvor stor interessen er blandt borgerne. For at det løber rundt økonomisk, skal ca. 60 % af husstandene i området tilslutte sig fjernvarme.

I forvejen forsyner varmeværket 994 forbrugere i Vallensbæk Nord med både varme til opvarmning og varmt vand. Fjernvarmen kommer hovedsagelig fra overskudsvarme fra elproduktion og affaldsforbrænding.