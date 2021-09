Se billedserie Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Flere havde ligget i kø i vinterkulden: Onsdag kunne de endelig flytte ind i tropiske seniorboliger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere havde ligget i kø i vinterkulden: Onsdag kunne de endelig flytte ind i tropiske seniorboliger

Sydkysten - 02. september 2021 kl. 09:30 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

- Velkommen hjem, lyder det med et glimt i øjet og champagneglasset hævet til en skål.

- Skål og i lige måde, lyder det fra et ægtepar, der står foran deres bolig lidt længere nede af svalegangen.

Onsdag kunne beboerne i Bovierans byggeri på Ørnekærs Vænge i Ishøj endelig flytte ind i deres nye andelsbolig, efter de for godt halvandet år siden købte en lejlighed, der dengang kun var et projekt på tegnebrættet.

Dengang var boligerne så eftertragtede, at flere af de nyindflyttede seniorer camperede foran Home-butikken på Greve Strandvej, som stod for salget. Dengang sad ægteparret Per Sørensen og Hanne Steen allerforrest i køen, og de overnattede endda de to sidste nætter inde hos ejendomsmægleren for at få fingre i lige netop deres drømmelejlighed.

- Man skulle selvfølgelig yde lidt for at få en af lejlighederne, lød det i Lars Jacobsens tale, han er direktør i Bovieran Danmark.

Fællesskab Men selvom der er gået halvandet år siden køb af lejlighed til indflytning, så har de taget ventetiden med ro og brugt den konstruktivt. For tre måneder siden solgte de huset og flyttede i en lejlighed, og om en uges tid kommer flyttecontaineren til Ørnekærs Vænge.

- På den måde har vi allerede skaleret ned, så der bliver tale om en helt regulær en-til-en-flytning, siger Hanne Steen.

- Vi har også brugt tiden på at lære de andre nye beboere at kende, og vi er blandt andet mødtes til gåture og kulturarrangementer, så vi har kunnet holde liv i fællesskabet, med de udfordringer, som coronaen selvfølgelig gav.

Per Sørensen er i mellemtiden blevet valgt til andelsforeningens bestyrelse, og her har den lange ventetid givet mulighed for at tænke grundigt over tingene.

- Det har både været en god, spændende og produktiv periode, men vi har haft mulighed for at tage det helt roligt og undervejs sat vores eget præg på bebyggelsen, så vi blandt andet har fået et helt særligt system, der styrer indeklimaet, 16 ladestandere til el-biler og en anden slags hæk rundt om forhaverne, siger Per Sørensen.

De får nu ikke den store tid til at flytte ind og komme på plads, for få dage efter deres ejendele ankommer, suser de på motorcykeltur til Gardasøen i Italien. Og det er egentlig meget sigende for, hvorfor ægteparret har solgt huset tæt ved Kirke Hyllinge.

- Vi vil hellere bruge tiden på at rejse og få oplevelser med hinanden, og vi er nået til det punkt, at når vi ser nogen, der er i gang med at klippe hæk eller luge ukrudt, så forstår vi simpelthen ikke, at de gider, lyder det med et smil fra Hanne Steen.

Smil var der også på læben hos Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp, der var inviteret med til indvielsen af boligerne.

- Jeg er glad for, at det nu er muligt for seniorer fra Ishøj og omegn, at de kan få glæde af disse attraktive boliger i grønne omgivelser. Boligkomplekset giver mulighed for nærvær med de andre beboere i denne grønne atriumgård, som vi står i, sagde han i sin tale.

Netop fællesskabet er der allerede fokus på, og den 25. september er der indflytningsfest for de mange nye beboere, og der er allerede blevet etableret billardrum og klaverlokale i nogle af de fælles rum i kælderen.

De 55 lejligheder var stort set solgt en uge efter, de blev sat til salg.