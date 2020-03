For at skabe tryghed og undgå smitte har Ishøj Kommune sendt flere gadeplansmedarbejdere ud på gader og veje - det oplyser Merete Amdisen (S) Social- og Sundhedsudvalgsformand. Arkivfoto.

Flere gadeplansmedarbejdere skal skabe tryghed i Ishøj

Sydkysten - 15. marts 2020

Skolerne er lukkede. Det samme er fritidsklubber, sportsforeninger og alle de steder, hvor de unge normalt bruger deres fritid. Det betyder, de unge har rigtigt meget fritid på hænderne, hvor de risikerer at komme til at kede sig godt og grundigt. For at den situation ikke udvikler sig uhensigtsmæssigt har Ishøj Kommune valgt at styrke gadeplansindsatsen.

Kommunen vil skabe tryghed ved at få medarbejdere fra Ungdomsskolen og pædagoger fra SFOernes aftenklubber til at arbejde som opsøgende gadeplansmedarbejdere.

- De skal skabe tryghed blandt lokalsamfundene og blandt de unge, fordi de er til stede og er med til at opløse, når de møder for store forsamlinger, siger Social- og Sundhedsudvalgsformand Merete Amdisen (S). Hun forklarer at hele den styrkede gadeplansindsats er sket i dialog med politiet.

Årsagen er, at de unge mennesker hurtigt kan ende problemer, samt sprede corona-virus:

- Vi skal passe på hinanden i denne alvorlige sundhedskrise, lyder det fra udvalgsformanden.

- Man kunne jo bekymre os om, hvad de unge finder på at lave om aftenen. De kan være rigtigt kreative, hvis de keder sig, siger Merete Amdisen.

Endnu har der ikke været nogen episoder i Ishøj, som har givet anledning til bekymring i kommunen, siden statsministeren onsdag satte landet på den anden ende.

- Vi håber ikke, at de mange unge, der hverken kan komme i skole, klub eller til fritidsaktiviteter kommer til at kede sig alt for meget i de kommende uger. Når skolerne har haft lukket i et par uger, så er kedsomhedsniveauet nok meget højt. Vi har jo alle brug for at være sociale, siger hun. Merete Amdisen opfordrer de unge til i stedet samle sig i onlinefællesskaber:

- Vi skal undgå de laver utryghedsskabende adfærd, og så at de ikke spreder sygdomme. Lad os håbe, at de kan beskæftige sig lidt med spil, virtuelle fællesskaber, ipads og sociale medier, siger hun.

Hun forklarer også om muligheden for at udøve frivilligt arbejde.

- Normalt er de ikke målgruppen, men man opfordrer folk, der er friske og raske, til at gå ud og hjælpe folk, der kunne man kontakte Røde Kors eller lignende organisationer, og så handle og lufte hund for sårbare medborgere, siger hun.

- Vi er bekymrede for, at børn og unge, der ikke går i skole, sfo eller klub, derfor skruer vi op for indsatsen, siger Merete Amdisen, som forklarer at politiet også skruer op for deres synlighed i gadebilledet.