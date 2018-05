Håndværkerbyen 60 er et af de steder, som Greve Kommune vil sætte til salg.

Send til din ven. X Artiklen: Flere af Greve Kommunes bygninger skal sælges Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere af Greve Kommunes bygninger skal sælges

Sydkysten - 30. maj 2018 kl. 08:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvilke bygninger er helt nødvendige, og hvilke bygninger kan kommunen egentlig undvære? Det spørgsmål har byrådet stillet til Greve Kommunes embedsmænd, og mandag vedtog byrådet, at tre bygninger umiddelbart kan sælges.

Det drejer sig om Vejhuset Greve Landsby, Håndværkerbyen nummer 60 og Annas Hus. I nogle af bygningerne er der lejere eller brugere, og de skal naturligvis opsiges eller varsles og måske have tilbud om at være et andet sted.

Indtægterne fra salgene skal gå i kommunekassen, og borgmester Pernille Beckmann (V) håber, at de fleste bliver sendt videre til at renovere kommunens øvrige bygninger.

- Kommunen skal være effektiv, og derfor har vi ikke råd til at have bygninger stående, som bare forfalder. Vi vil hellere prioritere vores penge og kræfter, så de går til kommunens helt nødvendige udgifter, siger hun i en pressemeddelelse.

For hende og de øvrige politikere er det samtidig vigtigt, at kommunens frivillige og foreninger har lokaler at mødes i.

- Vi ønsker ikke at genere kommunens mange brugere og lejere, så når vi sælger en bygning gør vi naturligvis vores yderste for at finde andre gode muligheder for dem, siger borgmesteren i pressemeddelelsen.