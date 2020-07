Fitness både ude og inde

FysioDanmark A-Fys i Solrød giver mulighed for at træne både indendørs og under åben himmel og har taget nyt træningskoncept i brug.

- Selv om der er åbnet for indendørs træning igen, vil meget af træningen stadig foregå under åben himmel, fortæller Jo Abildhauge og Mark supplerer:

- Det har vist sig, at mange er glade for at træne udendørs, og dertil så giver det god mening i forhold til pladsen, og faktisk har opbakningen til den udendørstræning været så stor, at alle de hold, der er har trænet ude fortsat vil foregå under åben himmel, fortæller han.