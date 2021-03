Fire mænd anholdt for grov vold og røveri mod prostituerede

Købehavns Vestegns Politi slog onsdag til mod en række adresser på Vestegnen og anholdt fire mænd i alderen 19-56 år. Anholdelserne skete efter flere måneders efterforskning og de anholdte er mistænkt for grov vold, røveri og rufferi. Sagen har relation til massageklinkker i Rødovre og Taastrup samt et røveri i Ishøj

En del af efterforskningen har drejet sig om et røveri mod to østeuropæiske sexarbejdere i december i Ishøj. Politiets efterforskning indikerer, at den 56-årige hovedmistænkte stod bag røveriet.

- Det er politiets opfattelse, at den hovedmistænkte planlage og gennemførte et røveri mod de sexarbejdere, som han bedrev rufferi overfor, siger vicepolitiinspektør Andreas Mollerup.

De øvrige anholdte er alle mistænkt for at have taget del i røveriet og to af dem er samtidig mistænkt for rufferi.