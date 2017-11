Fintælling sender Jan Færch i byråd

Jan Færch var noget trist over meldingen i aftes, men glæder sig over, at fintællingen alligevel giver Grundejerne et mandat i byrådet. Foto: Anders Laursen

Sydkysten - 22. november 2017

Lokallisten Grundejerne, som stormede ind i byrådet i Solrød ved valget i 2013 med to mandater, blev af vælgerne sendt ud af byrådet tirsdag aften ved den ordinære optælling, men fintællingen onsdag viser imidlertid, at Jan Færch alligevel får en periode mere i Solrød Byråd.

- Jeg er selvfølgelig glad, nu hvor jeg ved, at jeg alligevel får fire år mere i byrådet. Jeg var nu så småt ved at vænne mig til, at jeg ikke skulle bruge nær så mange kræfter på det lokalpolitiske efter nytår, men det kan fint revurderes, siger Jan Færch.

Jan Færch havde godt forberedt sig på, at det kan gå begge veje i politik .

- Jeg er selvfølgelig parat til at arbejde for vores borgerlige og liberale holdninger og samarbejdet må jo ske med Venstre, der er valgets vinder med otte mandater. Det bliver hårdt kun at have et mandat, men jeg tror på et godt samarbejde med Liberal Alliance.

At Grundejerne får et mandat betyder så, at Liberal Alliance, som tirsdag aften stod til at få to mandater må nøjes med et mandat. Det går til Emil Blücher, så det bliver et farvel til Henrik Boye.