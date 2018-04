Fik kvæstet en finger

Det viste sig, at en 46-årig mand fra Brøndby Strand under arbejde ved en drejebænk, hvor plast- og aluminiumsemner bliver bearbejdet, havde fået kvæstet en finger. Arbejdstilsynet blev underrettet og foretog sammen med politiet undersøgelse af ulykkesstedet for at kunne klarlægge, om nogen kan drages til ansvar for ulykken.